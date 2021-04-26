Arnavutluk'ta bulunamayan Kripto Tosuncuk'un Arjantin ya da Brezilya'ya kaçtığı düşünülüyor - Son Dakika

Arnavutluk'ta bulunamayan Kripto Tosuncuk'un Arjantin ya da Brezilya'ya kaçtığı düşünülüyor

26.04.2021 08:22

2 milyar dolarlık vurgun yapıp yurt dışına kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yakalanması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kırmızı bültenle aranan Özel, Arnavutluk'ta kaldığı otelde bulunamadı. Özel'in, Çiftlikbank kurucusu Mehmet Aydın gibi Arjantin ya da Brezilya'ya gitmiş olabileceği düşünülüyor.

Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, 2 milyar dolarlık yatırımı toplayarak yurt dışına çıktı. 2017 yılında kurmuş olduğu kripto para borsası aracılığıyla kullanıcıların Bitcoin ve türevi kripto paraları alıp satmasına imkan tanıyan Fatih Faruk Özer'in, geçtiğimiz günlerde platformu kapatarak kaçtığı iddia edildi.

ŞİKAYETLERİN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

2 milyar dolarlık kripto parayı da yanına alan Faruk Fatih Özer hakkında çok sayıda şikayet gelmesi üzerine savcılık harekete geçti ve hakkında yakalama kararı çıkardı.Arnavutluk'un başkenti Tiran'a uçtuğu belirlenen Özer için Interpol kırmızı bültenle arama kararı çıkardı ve Arnavutluk polisi de olayla ilgili operasyon başlattı.

BAŞKA BİR ÜLKEYE GİTTİ

Sabah'ın haberine göre, Özer'in kaldığı oteli ve kullandığı arabayı tespit eden emniyet güçleri operasyon başlattı. Ancak Özer bu operasyonda yakalanmadan kurtuldu. Özer'in daha sonra Arnavutluk'tan ayrılarak başka bir ülkeye gittiği tespit edildi. Güngör'ün, Çiftlikbank kurucusu Mehmet Aydın'ın da kaçtığı Arjantin ve Brezilya yakınlarında olabileceği düşünülüyor.

OLAYLA İLGİLİ 69 KİŞİ YAKALANDI

İstanbul ve Kocaeli Emniyeti, Thodex adlı kripto para borsasıyla vurgun yaparak yurt dışına kaçan Faruk Fatih Özer'in kız kardeşi Serap Özer'i Kocaeli'de yakalayarak gözaltına almıştı. Faruk Fatih Özer'in firari olarak aranan ağabeyi Güven Özer de dün İstanbul Pendik'te yakalanarak gözaltına alınmıştı. Güven Özer ve Serap Özer de ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. İki gözaltı ile birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 69'a yükseldi.

EMEKLİ BİR POLİSİ KENDİNE KORUMA OLARAK İŞE ALMIŞ

Thodex kripto para borsasıyla yaklaşık 400 bin kullanıcının toplamda 2 milyar dolarıyla Arnavutluk'a kaçtığı iddia edilen Faruk Fatih Özer'in emekli bir polisi yakın koruma tuttuğu, işlerinin kötü gittiği son dönemde de korumasını yanından hiç ayırmadığı ortaya çıktı. Özer'in 8 ay önce Maslak'taki bir plazada aylığı 15 bin TL'ye bir ofis kiraladığı, işlerini buradan yürüttüğü öğrenildi.

Arnavutluk'ta bulunamayan Kripto Tosuncuk'un Arjantin ya da Brezilya'ya kaçtığı düşünülüyor

Faruk Fatih Özer, Arnavutluk, Kripto, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Arnavutluk'ta bulunamayan Kripto Tosuncuk'un Arjantin ya da Brezilya'ya kaçtığı düşünülüyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (3)
  • Gunaydin: Kaçmasına göz yumanda kaçıran da bulamadık diyen de bu çocuğun patronu bence. Tamah eden emeksiz kazanç elde etmek isteyenler düşünsün Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

3 parçaya ayrılmış halde Bali Denizi'nin dibinde bulunan denizaltının görüntüleri ortaya çıktı 3 parçaya ayrılmış halde Bali Denizi'nin dibinde bulunan denizaltının görüntüleri ortaya çıktı Kırmızı halıda aksesuar şıklığı! Ünlü isimlerin kıyafetlerinden çok çantaları konuşuldu Kırmızı halıda aksesuar şıklığı! Ünlü isimlerin kıyafetlerinden çok çantaları konuşuldu 93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! En iyi film ödülünü Nomadland kazandı 93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! En iyi film ödülünü Nomadland kazandı Güler misin ağlar mısın? Temaslı çift insanların canını hiçe sayıp cenazeye katılmak için yollara düştü Güler misin ağlar mısın? Temaslı çift insanların canını hiçe sayıp cenazeye katılmak için yollara düştü Takımının 2-0 geride düştüğü maçta iki gol ve bir asist yapıp galibiyeti getiren Burak Yılmaz, Fransa'da kahraman ilan edildi Takımının 2-0 geride düştüğü maçta iki gol ve bir asist yapıp galibiyeti getiren Burak Yılmaz, Fransa'da kahraman ilan edildi Emre Belözoğlu, maçın başında sahip çıktığı Harun'un son anlardaki hatalarına en sonunda patladı Emre Belözoğlu, maçın başında sahip çıktığı Harun'un son anlardaki hatalarına en sonunda patladı 5 katlı binadan atlayan şahsın görüntüleri anbean kameraya yansıdı 5 katlı binadan atlayan şahsın görüntüleri anbean kameraya yansıdı 6 yıl önce ölen kadının mezarının mermerlerini çaldılar 6 yıl önce ölen kadının mezarının mermerlerini çaldılar

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Hercai dizisi final yaptı! Akın Akınözü ve Ebru Şahin'den duygusal paylaşımlar geldi Hercai dizisi final yaptı! Akın Akınözü ve Ebru Şahin'den duygusal paylaşımlar geldi         
08:46
3 haftalık tam kapanma mı geliyor? Tüm Türkiye'nin gözü bugün yapılacak Kabine toplantısında 3 haftalık tam kapanma mı geliyor? Tüm Türkiye'nin gözü bugün yapılacak Kabine toplantısında         
08:22
Tehlikeli provokasyon! 40 kişilik Ermeni grup, Türk aileye bıçak ve silahlarla saldırdı Tehlikeli provokasyon! 40 kişilik Ermeni grup, Türk aileye bıçak ve silahlarla saldırdı         
07:29
"Soykırım" açıklamasından sonra Türkiye ne yapacak? En yetkili isim süreci değerlendirdi         
04:13
73 yıllık inşaat şirketinin mağdurları seslerini sosyal medyadan duyurdu: İpoteğimizi kaldırın 73 yıllık inşaat şirketinin mağdurları seslerini sosyal medyadan duyurdu: İpoteğimizi kaldırın         
00:04
Kadıköy'de gergin anlar! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, maçın bitimiyle rakiple koridorları inleten sürtüşme yaşadı Kadıköy'de gergin anlar! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, maçın bitimiyle rakiple koridorları inleten sürtüşme yaşadı         
23:28
İsrail'de Pfizer/BioNTech aşısı olanlarda İsrail'de Pfizer/BioNTech aşısı olanlarda "kalp kası iltihabı" görüldü         
21:43
Halayıyla meşhur televizyon kanalı yayın hayatına geri dönüyor Halayıyla meşhur televizyon kanalı yayın hayatına geri dönüyor         
19:59
Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayın altından dram çıktı Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayın altından dram çıktı         
16:37
Türk pasaportunu aşağılayan bir video çekip, TikTok'ta paylaştılar Türk pasaportunu aşağılayan bir video çekip, TikTok'ta paylaştılar         
16:11
Ramazan'ın maneviyatına yakışan tablo! Halk otobüsü şoförü iftar yemeğini yolcu ile paylaştı Ramazan'ın maneviyatına yakışan tablo! Halk otobüsü şoförü iftar yemeğini yolcu ile paylaştı         
15:24
Haberler kötü! Dünyanın seferber olduğu kayıp denizaltı üç parçaya ayrılmış halde bulundu Haberler kötü! Dünyanın seferber olduğu kayıp denizaltı üç parçaya ayrılmış halde bulundu         
15:22
Hiçbir olaydan ders almıyoruz! Sülün Osman'dan Thodex'e hep aynı tuzak devrede Hiçbir olaydan ders almıyoruz! Sülün Osman'dan Thodex'e hep aynı tuzak devrede         
14:26
Binlerce kişi ziyaret ediyor! Tarladan bizzat topladıkları çileği 15 liraya satın alıyorlar Binlerce kişi ziyaret ediyor! Tarladan bizzat topladıkları çileği 15 liraya satın alıyorlar         
11:07
İntikam cinayetine kurban gitmişti, kendisinin de intikam aldığı ortaya çıktı İntikam cinayetine kurban gitmişti, kendisinin de intikam aldığı ortaya çıktı         
10:27
Boğaz'da dikkat çeken görüntü! Rus savaş gemisinin mürettebatı dakikalar boyunca gözlerini ayıramadı Boğaz'da dikkat çeken görüntü! Rus savaş gemisinin mürettebatı dakikalar boyunca gözlerini ayıramadı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2021 09:08:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Arnavutluk'ta bulunamayan Kripto Tosuncuk'un Arjantin ya da Brezilya'ya kaçtığı düşünülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei