Arnavutluk'ta bulunamayan Kripto Tosuncuk'un Arjantin ya da Brezilya'ya kaçtığı düşünülüyor

Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, 2 milyar dolarlık yatırımı toplayarak yurt dışına çıktı. 2017 yılında kurmuş olduğu kripto para borsası aracılığıyla kullanıcıların Bitcoin ve türevi kripto paraları alıp satmasına imkan tanıyan Fatih Faruk Özer'in, geçtiğimiz günlerde platformu kapatarak kaçtığı iddia edildi.

ŞİKAYETLERİN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

2 milyar dolarlık kripto parayı da yanına alan Faruk Fatih Özer hakkında çok sayıda şikayet gelmesi üzerine savcılık harekete geçti ve hakkında yakalama kararı çıkardı.Arnavutluk'un başkenti Tiran'a uçtuğu belirlenen Özer için Interpol kırmızı bültenle arama kararı çıkardı ve Arnavutluk polisi de olayla ilgili operasyon başlattı.

BAŞKA BİR ÜLKEYE GİTTİ

Sabah'ın haberine göre, Özer'in kaldığı oteli ve kullandığı arabayı tespit eden emniyet güçleri operasyon başlattı. Ancak Özer bu operasyonda yakalanmadan kurtuldu. Özer'in daha sonra Arnavutluk'tan ayrılarak başka bir ülkeye gittiği tespit edildi. Güngör'ün, Çiftlikbank kurucusu Mehmet Aydın'ın da kaçtığı Arjantin ve Brezilya yakınlarında olabileceği düşünülüyor.

OLAYLA İLGİLİ 69 KİŞİ YAKALANDI

İstanbul ve Kocaeli Emniyeti, Thodex adlı kripto para borsasıyla vurgun yaparak yurt dışına kaçan Faruk Fatih Özer'in kız kardeşi Serap Özer'i Kocaeli'de yakalayarak gözaltına almıştı. Faruk Fatih Özer'in firari olarak aranan ağabeyi Güven Özer de dün İstanbul Pendik'te yakalanarak gözaltına alınmıştı. Güven Özer ve Serap Özer de ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. İki gözaltı ile birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 69'a yükseldi.

EMEKLİ BİR POLİSİ KENDİNE KORUMA OLARAK İŞE ALMIŞ

Thodex kripto para borsasıyla yaklaşık 400 bin kullanıcının toplamda 2 milyar dolarıyla Arnavutluk'a kaçtığı iddia edilen Faruk Fatih Özer'in emekli bir polisi yakın koruma tuttuğu, işlerinin kötü gittiği son dönemde de korumasını yanından hiç ayırmadığı ortaya çıktı. Özer'in 8 ay önce Maslak'taki bir plazada aylığı 15 bin TL'ye bir ofis kiraladığı, işlerini buradan yürüttüğü öğrenildi.