Arnavutluk'ta depremde ölü sayısı 47 oldu

Arnavutluk'ta meydana gelen 6.4'lük depremin ardından ölü sayısı 47'e ulaştı. Ekiplerin çalışmaları alanlarda devam ederken bölgede artçı depremler yaşanıyor.

Arnavutluk'ta 2 gün önce yaşanan 6.4'lük depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Bölgedeki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre ölü sayısı 47'e yükseldi. Yaralıların ise 750'i aştığı biliniyor. Gün içerinde artçı şoklar yaşanmaya devam ediyor.

(İHA)