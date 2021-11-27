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Arnavutluk'ta düzenlenen "Türk Filmleri Haftası'na" yoğun ilgi - Son Dakika

Arnavutluk'ta düzenlenen "Türk Filmleri Haftası'na" yoğun ilgi

27.11.2021 00:05

- Arnavutluk'ta düzenlenen "Türk Filmleri Haftası'na" yoğun ilgi Arnavutluk'ta Yunus Emre Enstitüsü tarafından organize edilen "Türk Filmleri Haftası" etkinlikleri kapsamında başkent Tiran'da, oyuncu yazar Ercan Kesal'ın kaleme aldığı ve Arnavutça diline tercüme edilen "Nasipse Adayız"...

- Arnavutluk'ta düzenlenen "Türk Filmleri Haftası'na" yoğun ilgi

TİRAN - Arnavutluk'ta Yunus Emre Enstitüsü tarafından organize edilen "Türk Filmleri Haftası" etkinlikleri kapsamında başkent Tiran'da, oyuncu yazar Ercan Kesal'ın kaleme aldığı ve Arnavutça diline tercüme edilen "Nasipse Adayız" kitabının tanıtım programı düzenlendi. Tanıtımın ardından aynı kitapla aynı adı taşıyan film, Tiran'da yer alan Millenium Sineması'nda gösterime girerken, Türk Filmleri Haftası etkinlikleri Arnavutluk gençleri tarafından yoğun ilgi gördü.

Arnavutluk'ta Tiran Yunus Emre Enstitüsü tarafından, başkent Tiran'da "Türk Filmleri Haftası" etkinlikleri düzenlendi. Bu etkinlikler kapsamında Arnavutluk'ta bulunan oyuncu yazar Ercan Kesal, kaleme aldığı ve Arnavutça diline tercüme edilen "Nasipse Adayız" kitabının tanıtım programına katıldı. Ayrıca programa, kitap tanıtım programın organizatörlüğünü yapan Yunus Emre Enstitüsü Tiran Müdürü Ömer Osman Demirbaş ve Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ile birçok vatandaş katıldı. Tanıtım etkinliği sırasında Demirbaş yaptığı konuşmada, Arnavut halkının Türk filmlerini ve dizilerini çok sevdiğini, bundan yola çıkarak "Türk Filmleri Haftası" etkinliklerini düzenlediklerini kaydetti. Demirbaş, "Bugün, Nasipse Adayız filmi ile Film Haftası etkinliğimizi sona erdireceğiz ve bugün hepinizin yakından tanıdığı ve dizilerden, filmlerden hepinizin tanıdığı Ercan Kesal aramızda bulunuyor. Kendileri bizi kırmadılar ve teşrif ettiler, çok çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Programa katılan Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük yaptığı konuşmada, Türk sinemasının, Türk düşünce hayatının, çağdaş Türk edebiyatının son dönemde yetiştirdiği sanatçı, düşünür ve yazar Kesal'ı ağırlamaktan onur duyduğunu belirtti. Büyükelçi Yörük, "Burada söyleşisini dinleyeceğiniz kişi aslında çok ilginç bir bakış açısına sahip bir sinema insanı, bir düşünür, bir yazar analist, bir oyuncu. Çok küçük yaşlarından beri hep keşfetmeye, hep deneyimlemeye hayatını adamış, bu çıktığı yolculuklarda da her seferinde kendisini aşmayı özellik edinmiş çok müstesna bir Anadolu insanıdır" dedi.

Programda sanatseverlerle bir söyleşi gerçekleştiren Kesal da gençlerin sorularını yanıtlayarak, oyunculuk ve yazarlık hayatına dair değerlendirmelerde bulundu. Tekrar ekranlara oyuncu olarak dönebileceğinin sinyalini veren Kesal, "İleride iyi bir senaryo yazabilirsem belki Çukur gibi iyi bir dizi ile tekrar karşınıza çıkabilirim" ifadelerini kullandı. Kitap tanıtımının ardından kitapla aynı ismi taşıyan "Nasipse Adayız" filminin Tiran'da bulunan Millenium Sineması'nda gösterimi gerçekleşti. Gösterime giren film ve Türk Filmleri Haftası etkinlikleri ise Arnavutluk gençleri tarafından yoğun ilgi gördü.

Arnavutluk'ta düzenlenen Türk Filmleri Haftası'na yoğun ilgi
Arnavutluk'ta düzenlenen Türk Filmleri Haftası'na yoğun ilgi
Arnavutluk'ta düzenlenen Türk Filmleri Haftası'na yoğun ilgi
Arnavutluk'ta düzenlenen Türk Filmleri Haftası'na yoğun ilgi

Ercan Kesal, Yunus Emre, Tiran, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Arnavutluk'ta düzenlenen 'Türk Filmleri Haftası'na' yoğun ilgi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutluk'ta düzenlenen "Türk Filmleri Haftası'na" yoğun ilgi - Son Dakika
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