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Arnavutluk'ta eller semaya, depremzedeler için açıldı
6 saat önce
Arnavutluk'ta yaşanan depremin ardından camilerde kılınan ilk cuma namazında hayatını kaybedenler için dua edildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:44 Kaynak: İHA
Arnavutluk'ta yaşanan depremin ardından camilerde kılınan ilk cuma namazında hayatını kaybedenler için dua edildi.
Arnavutluk'u vuran depremde çok sayıda kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralandı. Arnavutluk halkı deprem sonrası başta Türkiye'den olmak üzere birçok ülkeden gelen yardımlar ile yaralarını sarmaya çalışıyor. Deprem sonrası camilerde kılınan ilk cuma namazında hutbelerde ve dualarda depremden bahsedildi. Eller semaya depremde kaybedenler için açıldı. - TİRAN
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