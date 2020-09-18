Arnavutluk'ta futbol durdu - Son Dakika

Arnavutluk'ta Süper Lig Yönetimi ile hükümet arasındaki anlaşmazlıklar giderilemeyince ülkede futbol tamamen durdu. Yeni sezonun başlama tarihinin belirlenmesi ertelendi.

Arnavutluk futbolu tam anlamıyla durdu. Lig yönetimi, 10 gün önce hükümetin futbolun mali yapısında reform taleplerine yönelik tatmin edici adımlar atmadığı sürece boykot kararı almıştı. Arnavutluk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu da bu karardan kısa bir süre sonra yaptığı toplantıda lig yönetiminin, yeni sezonun başlama tarihini belirlemeyi erteledi. Hükümet ve Lig Yönetimi arasında anlaşmazlığa neden olan tartışma ise Arnavutluk Milli Takımı'nın 2016 Avrupa Şampiyonası'na gitmesi ardından yaşandı. Federasyon ve kulüpler, mali konularda yasalarda reform talebini dile getirirken, isteklerine ne bakanlar kurulu ne de parlamentodan bir yanıt geldi. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Mart 2019'da bakanlar ve futbol camiasıyla yaptığı görüşmede 100 günde futbol yönetiminin istediği adımları atma ve meclisin yasal düzenlemeleri geçireceği sözünü vermişti. Lig Yönetimi, ağustos ayında yaptığı açıklamayla, hükümetin söz verip bugüne kadar hayata geçirdiği yasal düzenlemelerin kulüplerin sorunlarına çare olmadığını bildirdi.

OYUNCULAR BİLDİRİ OKUMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Yaşanan gelişmelerin ardından Başbakan Edi Rama, konuya ilişkin son dönemde yaptığı açıklamada, futbol camiasının taleplerini reddederken, kulüp yöneticilerini oyuncu maaşlarını doğru tebliğ etmemekle suçladı ancak yine de diyaloğa açık olduğunu belirtti. Arnavutluk Futbol Federasyonu Başkanı Armand Duka ise bir televizyon programında yaptığı açıklamada, lige yönelik boykottan duyduğu üzüntüyü dile getirirken, kulüplerin taleplerinin futbolun gelişimi için adil olduğunu ifade etti. Duka, bu durumun ancak siyasi irade ve Başbakan Rama'nın müdahalesiyle çözülebileceğini söyledi. Lig Yönetimi'nin hükümetten ve Başbakan Rama'dan bu konuyu görüşmek üzere yanıt beklediği ancak Rama'dan bir dönüş olmadığı kaydedildi. Pandemi salgınından da etkilenen ve hükümetten kaynak alamayan futbol camiasının, taleplerinden geri adım atma gibi bir niyeti olmadığı belirtildi. Arnavutluk Süper Ligi'nde normalde 2. hafta maçlarının oynanacağı bu hafta, oyuncuların sadece bir bildiri okumak için sahaya çıkacakları kaydedildi.

(İHA)