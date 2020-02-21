Arnavutluk'ta "Göbeklitepe: İnsan ve Hayat" sergisi açıldı - Son Dakika
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Arnavutluk'ta "Göbeklitepe: İnsan ve Hayat" sergisi açıldı

15 dakika önce

Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından "Göbeklitepe: İnsan ve Hayat" konulu sergi açıldı.

Arnavutluk'ta

Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından " Göbeklitepe: İnsan ve Hayat" konulu sergi açıldı.

İşkodra'daki bir otelde gerçekleşen serginin açılış törenine İşkodra YEE yöneticileri, yerel kurum temsilcileri, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

İşkodra YEE Müdürü Zafer Kıyıcı, burada yaptığı konuşmada, Göbeklitepe alanının gerçek değerinin 1994 yılından sonra başlatılan kazı çalışmaları ile ortaya çıktığını, bu çalışmalar sonrasında bu ören yerinin 12 bin yıl öncesine uzanan bir kültür merkezi olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Göbeklitepe alanının 12 bin yıl boyunca doğal çevresi içinde dokunulmadan kaldığından önemli arkeolojik buluntu verdiğini kaydeden Kıyıcı, "Göbeklitepe ile ilgili bahsi geçen bilimsel veriler, arkeoloji çalışmalarında Neolitik dönemde ilgili kurumsal çerçevenin ve tarihlendirmelerin yeniden değerlendirilmesini gerektiren önemli bilgiler vermektedir. Göbeklitepe'nin konumu, boyutları, tarihlendirilmesi ve yapılarının anıtsallığı ile Neolitik dönem için ünik bir kutsal alan olduğu anlaşılmıştır." şeklinde konuştu.

Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde birinci yılını doldurması vesilesiyle açılan sergi 6 Mart'a kadar İşkodra YEE sergi salonunda ziyaretçilere açık olacak.

Serginin, birçok yönden "tarihin sıfır noktası" olma özelliği taşıyan 12 bin yıllık tarihi olan Göbeklitepe'nin Arnavutluk'ta tanıtılması için düzenlendiği ifade edildi.

Göbeklitepe, Arnavutluk, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:08 Kaynak: AA
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