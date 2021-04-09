Arnavutluk'ta hava trafik kontrolörlerinin iş durdurma eyleminin ardından havalimanında durum normale döndü - Son Dakika

Arnavutluk'ta hava trafik kontrolörlerinin iş durdurma eyleminin ardından havalimanında durum normale döndü

09.04.2021 13:33
Arnavutluk'ta hava trafik kontrolörlerinin iş durdurma eyleminin ardından havalimanında durum normale döndü, System.String[]

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Rahibe Teresa Uluslararası Havalimanı'ndaki hava trafik kontrolörlerinin maaşlarının düşürülmesi kararının ardından başlatılan iş durdurma eylemi ikinci günün ardından sona ererken, aralarında Türkiye'den de kontrolörlerin bulunduğu yabancı kontrolörler...

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Rahibe Teresa Uluslararası Havalimanı'ndaki hava trafik kontrolörlerinin maaşlarının düşürülmesi kararının ardından başlatılan iş durdurma eylemi ikinci günün ardından sona ererken, aralarında Türkiye'den de kontrolörlerin bulunduğu yabancı kontrolörler göreve başladı.

Arnavutluk Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugünden itibaren havalimanı ve Arnavutluk hava sahasındaki faaliyetlerin normale döndüğünü bildirdi.

Başbakan Edi Rama, dün gece bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, aralarında Türkiye'den ve Yunanistan'dan da kontrolörlerin yer aldığı yabancı kontrolörlerin göreve gelmesiyle havalimanındaki durumun normalleştiğini kaydetti.

Kendisinin ve Bakan Balluku'nun yaptığı çağrılar sonrasında bir kısım kontrolörün göreve geri döndüğünü aktaran Rama, "İşin devamlılığı garanti altına alındı. Türkiye'deki kontrolörlerden cevap aldık. Yarın da Yunanistan'dan bir grup kontrolör ulaşacak. Türkler ve Yunanlar işin devamlılığını sağlamak adına beraber çalışacak ve doğal olarak deneyim ile bilgi alışverişi olacak. Bu, çok zor koşullarda gerçek bir dayanışma eylemidir." diye konuştu.

Öte yandan, iş bırakma eylemi sonrasında onlarca kontrolör gözaltına alınırken, üç hava trafik kontrolörünün tutuklanarak haklarında "iş birliği içerisinde görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Dün ise insani, acil, sağlık, diplomatik ve devlet ile askeri amaçlı uçuşların başladığı duyurulmuştu.

Bağımsız Hava Trafik Kontrol Sendikasından (SPKTA) Çarşamba günü yapılan açıklamada, uçuş kontrolörlerinin, maaşlarının azaltılması kararının ardından iş durdurma eylemine gittiği ve belirsiz bir süre uçuşların durdurulacağı ifade edilmişti.

Maaş düşürme kararının hiçbir istişare sürecinden geçmediği kaydedilen açıklamada, kararın aynı zamanda sözleşme ve iş ilişkilerini düzenleyen çok sayıda yasayı ihlal ettiği aktarılmıştı.

Maaşların ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri nedeniyle azaltıldığı kaydedilmişti.

Rahibe Teresa, Yunanistan, Türkiye, Tiran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arnavutluk'ta hava trafik kontrolörlerinin iş durdurma eyleminin ardından havalimanında durum normale döndü - Son Dakika


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