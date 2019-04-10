Arnavutluk'ta Havalimanında Silahlı Soygun

Arnavutluk'un başkenti Tiran yakınında bulunan Uluslararası Rahibe Teresa Havalimanı'nda silahlı soygunda zanlılardan biri vurularak öldürüldü.

Arnavutluk'un başkenti Tiran yakınında bulunan Uluslararası Rahibe Teresa Havalimanı'nda silahlı soygunda zanlılardan biri vurularak öldürüldü.



Arnavutluk polisinden yapılan açıklamaya göre, dün gerçekleşen olayda, henüz kimlikleri belirlenemeyen maskeli ve silahlı bir grup, itfaiyecilerin kullandığı kapıyı kırarak piste girdi ve buradaki bir uçaktan paraları alarak kaçtı.



Açıklamada, kaçan soyguncular ile polis arasında çıkan silahlı çatışmada zanlılardan birinin vurularak öldürüldüğü ifade edildi.



Polisin ayrıca bulduğu bir minibüse de soygunla ilişki olabileceği şüphesiyle el koyduğu belirtilirken, özel polis kuvvetlerinin soyguncuları aramaya devam ettiği aktarıldı.



Öte yandan Avusturya medyasında çıkan haberlerde, soygunun yapıldığı uçağın Avusturya Hava Yollarına ait olduğu ve Arnavutluk polisinin olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldığı öne sürüldü.



Arnavutluk'taki yabancı bankaların şubelerinin nakit transferlerini hava yoluyla ülke dışına taşıdıkları aktarılan haberde, soyguncuların bu paranın bir kısmını çaldığı kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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