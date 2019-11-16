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Arnavutluk'ta "Hz. Muhammed (S.A.V) ve Aile" programı düzenlendi

6 saat önce

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle "Hz. Muhammed (S.A.V) ve Aile" konulu program düzenlendi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle "Hz. Muhammed (S.A.V) ve Aile" konulu program düzenlendi.

Ülkedeki Türk kurumlarından temsilcileri, dernek yetkilileri, vatandaşlar ve çok sayıda davetlinin katıldığı program, İstanbul Şişli Camisi imamı Ali Derman'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Muammer Hakan Cengiz, burada yaptığı konuşmada, davetlilere Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün selamlarını iletti.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Nur Akdoğan da programın amacının Hz. Muhammed'in hayatını anlatmak ve hatırlatmak olduğunu söyledi.

Akdoğan, "Biz Efendimizi kendimize örnek almakla yükümlüyüz. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam kadar hiçbir insan sevilmedi ve kıyamete kadar da asla sevilmeyecek. 1400 yıl önce dünyaya teşrif etmişti ve bugün sanki yeni doğuyormuş gibi dünyaya yeni teşrif ediyormuş gibi biz ona olan özlemimizi, hasretimizi, sevgimizi göstermek için burada toplandık." diye konuştu.

Tiran Din Hizmetleri Müşaviri Bekir Yanılmaz da Hz. Muhammed'in İslam'ı ve Kuran'ı anlamadaki önemine işaret ederek "Peygamber Efendimiz bizim için her şey. Peygamber olmadan biz bu dini yaşayamazdık. Peygamber olmadan Kur'an'ı anlayamazdık. Peygamber olmadan namaz kılamazsınız, Kur'an'da tarifi yok. Oruç tutamazsınız, zekat veremezsiniz, hacca gidemezsiniz. Dolayısıyla biz Peygamber olmadan dinimizi yaşayamayız." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk'ta Hz. Muhammed (S.A.V) ve Aile programı düzenlendi

Arnavutluk, Türkiye, Tiran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 08:34 Kaynak: AA
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