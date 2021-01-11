Arnavutluk'ta Kovid-19'a karşı aşılama başladı - Son Dakika

Arnavutluk'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama başladı.

Ülkede ilk aşı, Tiran "Rahibe Tereza" Üniversite Kliniği Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Müdürü Najada Çomo'ya ve ikinci aşı Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya yapıldı.

Aşılama süreci ilk olarak başkent Tiran'daki "Air Albania" Stadyumu'nda gerçekleştirilecek, ardından ülkenin diğer şehirlerinde de devam edecek.

Başbakan Rama ve Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Ogerta Manastirliu düzenledikleri basın toplantısında aşılama süreci ile ilgili bilgi verdi.

Aşı kampanyasına "Arnavutluk gülümsüyor" adının verildiğini belirten Rama, bugün için yüzlerce kişinin aşılanmasının planlandığını söyledi.

Başbakan Rama, ay başında, Pfizer/BioNTech aşısının 500 bin dozdan oluşan ilk partisinin sağlandığını duyurmuştu.

Arnavutluk yetkililerine göre, aşı ücretsiz olacak ancak zorunlu olmayacak.

Aşı öncelikli olarak sağlık personeli ve ardından öğretmenlere, sahada görev yapan polislere ve 75 yaşın üzerindeki vatandaşlara vurulmaya başlanacak.