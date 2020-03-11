Arnavutluk'ta Koronavirüs salgını sebebiyle ilk ölüm yaşandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Arnavutluk'ta Koronavirüs salgını sebebiyle ilk ölüm yaşandı - Son Dakika Dünya

Arnavutluk'ta Koronavirüs salgını sebebiyle ilk ölüm yaşandı

6 saat önce

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Arnavutluk'ta bir vatandaş hayatını kaybetti. Böylece Arnavutluk'ta salgın yüzünden ilk ölüm yaşanmış oldu.

Arnavutluk'ta Koronavirüs salgını sebebiyle ilk ölüm yaşandı, System.String[]

Pek çok ülkede binlerce kişide tespit edilen ve ölümlerle sonuçlanan yeni tip koronavirüs salgını, Arnavutluk'ta ilk kez birinin hayatını kaybetmesine sebep oldu.

ARNAVUTLUKTA KORONAVİRÜS VAKA SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Arnavutluk Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tespit edilen 73 yaşındaki bir kadın yaşamını yitirdi. Yapılan açıklamada ayrıca yaşlı kadının Kovid-19'un yanı sıra kronik kalp ve akciğer hastası olduğu belirtildi. Arnavutluk'ta bugün itibariyle koronavirüs vaka sayısının 10'dan 12'ye çıktığı açıklanmıştı.

ENDONEZYA'DA İLK KORONAVİRÜS ÖLÜMÜ, BALİ ADASI'NDA YAŞANDI

Endonezya Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, test sonuçlarında 7 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı. Yurianto, Kovid-19 nedeniyle gözetimde tutulan 2 hastanın iyileştiğini belirterek, ülkede mevcut vaka sayısının 31 olduğu bilgisini paylaştı. Bu arada, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm vakası olarak kayda geçen 53 yaşındaki yabacı uyruklu kişinin de İngiliz vatandaşı olduğu ve tedavi gördüğü Bali Adası'nda yaşamını yitirdiği belirtildi.

İSVİÇRE'DE VİRÜS SALGINI SEBEBİYLE KAYIPLAR DEVAM EDİYOR

İsviçre'de Federal Halk Sağlığı Ofisinin (BAG) son verilerine göre, teyitli vaka sayısı düne göre 137 kişi artarak 613 oldu. Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı ise 3 olarak açıklandı.

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Arnavutluk, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:38 Kaynak: AA
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