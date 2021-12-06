Arnavutluk'ta "Medya Akademisi" başladı - Son Dakika

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yaklaşık 10 gün sürecek olan Medya Akademisi başladı.

Tiran Yunus Emre Enstitüsü tarafından Anadolu Ajansı (AA), Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği, TRT ve Arnavutluk Radyo Televizyonu iş birliğinde organize edilen Medya Akademisi kapsamında Türkiye ve Arnavutluk'tan medya uzmanları eğitim veriyor.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, "Kamu Diplomasisi ve Gazetecilik" konulu konuşmasında, diplomasi ve medya, diplomasinin dönüşümü, internetin medyadaki rolü gibi farklı konulara değindi.

Diplomatlığın, 'devletler arası siyasi yönetimler ve daha sonra devlet yapısına kavuşmuş yönetimlerin arasındaki ilişkilerin üst düzey yöneticiler arasında ve büyük ölçüde belirli bir gizlilik içerisinde ilişkilerin yürütülmesi mesleği' olduğunu dile getiren Yörük, "Daha sonra, bilhassa İkinci Dünya Savaşı sonrası soğuk savaş dönemine girildiğinde, 1945 sonrası dönemden sonra artık devletler ve siyasi yönetimler daha büyük ölçüde kendi ülkeleri, kendi yönetimleri adına bir algı oluşturma ve tabiyatıyla olumlu algı yaratma ihtiyacı duymaya başlamışlar. Tabi soğuk savaş döneminde bu terim ortaya atılmış." dedi.

Bu algı ve terim üzerinden bazı uygulama ve modellemelerin hayata geçirilmeye başlandığının altını çizen Yörük, "Ama özellikle 1991'de Sovyetler Birliğİ'nin dağılması sonucunda artık soğuk savaşın sona erdiği, soğuk savaş döneminin bittiği ve bir ölçüde demokratik ve liberal dünyanın, komünist ve sosyalist düzene, modele galip geldiği bir dönemin ortaya çıktığı ve hatta Amerika'da bazı düşünürlerin eserlerinde, kitaplarında belirttiği gibi 'tarihin sonunun geldiği' iddiaları ortaya atılmış." diye konuştu.

Yörük, "11 Eylül sonrasında şu gerçek ortaya çıkıyor; aslında dünyanın temel sorunları sadece iki kutup arasında, yani doğuyla batı, demokrasiyle otoriter yönetimler arasındaki sadece salt mücadele değil uluslararası ilişkilerin ve dünyanın sorunları, 11 Eylül'den sonra bir uluslararası terörizm, insan kaçakçılığı, kitlesel göç hareketleri, artan uluslararası uyuşturucu trafiği, kuzey ve güney arasında gelir dağılımında artan adaletsizlik..." ifadelerini kullandı.

90'lı yılların ortasında internetin de devreye girdiğini hatırlatan Yörük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu gelişmelere paralele olarak biliyorsunuz 90'lı yılların ortasında internetin devreye girmesi, daha sonra internet üzerinden iletişimin hızlanması, yeni iletişim araçlarının ortaya çıkması, daha sonra paralelinde bu akıllı telefonlar ve iletişim konusunda yeni yazılımlar, sosyalleştiren programlar.. Bunların hepsinin yaygınlaşması sonucunda artık dünya bir ölçüde neredeyse Karakas'ta yaşanan bir hadisenin Tokyo'da herkesin bir anda haberdar olabildiği bir noktaya taşınıyor. Dolayısıyla kitlelerin, yani sivil toplumun dünyadaki gelişmelerden önemini giderek artmaya başlıyor, özellikle demokratik toplumlarda. Sivil toplum kuruluşlarıyla beraber biliyorsunuz küreselleşmenin getirdiği etkiyle çok uluslu şirketler ortaya çıkıyor. Ayrıca da çeşitli bölgesel ve uluslararası örgütler gerek uluslararası siyasetin gerekse uluslararası ekonomik ve ticari ilişkilerin akışında belirli etki sahibi olmaya başlıyorlar."

Tiran YEE Müdürü Ömer Osman Demirbaş da bu etkinliğe YEE'nin çalışmalarıyla ilk defa tanışan kişilerin de katıldığını ifade ederek, bu kapsamda iletişime dair birçok konuya vakıf olacaklarını söyledi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen akademiye, gazetecilik, siyaset bilimi, diplomasi, halkla ilişkiler, yönetim gibi farklı alanlarda eğitim gören kişiler katılıyor.

Yaklaşık 20 kişinin katılım gösterdiği akademi, 17 Aralık'a kadar sürecek.