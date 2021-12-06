Üye Girişi
Arnavutluk'ta "Medya Akademisi" başladı - Son Dakika

Arnavutluk'ta "Medya Akademisi" başladı

06.12.2021 18:09

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yaklaşık 10 gün sürecek olan Medya Akademisi başladı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yaklaşık 10 gün sürecek olan Medya Akademisi başladı.

Tiran Yunus Emre Enstitüsü tarafından Anadolu Ajansı (AA), Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği, TRT ve Arnavutluk Radyo Televizyonu iş birliğinde organize edilen Medya Akademisi kapsamında Türkiye ve Arnavutluk'tan medya uzmanları eğitim veriyor.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, "Kamu Diplomasisi ve Gazetecilik" konulu konuşmasında, diplomasi ve medya, diplomasinin dönüşümü, internetin medyadaki rolü gibi farklı konulara değindi.

Diplomatlığın, 'devletler arası siyasi yönetimler ve daha sonra devlet yapısına kavuşmuş yönetimlerin arasındaki ilişkilerin üst düzey yöneticiler arasında ve büyük ölçüde belirli bir gizlilik içerisinde ilişkilerin yürütülmesi mesleği' olduğunu dile getiren Yörük, "Daha sonra, bilhassa İkinci Dünya Savaşı sonrası soğuk savaş dönemine girildiğinde, 1945 sonrası dönemden sonra artık devletler ve siyasi yönetimler daha büyük ölçüde kendi ülkeleri, kendi yönetimleri adına bir algı oluşturma ve tabiyatıyla olumlu algı yaratma ihtiyacı duymaya başlamışlar. Tabi soğuk savaş döneminde bu terim ortaya atılmış." dedi.

Bu algı ve terim üzerinden bazı uygulama ve modellemelerin hayata geçirilmeye başlandığının altını çizen Yörük, "Ama özellikle 1991'de Sovyetler Birliğİ'nin dağılması sonucunda artık soğuk savaşın sona erdiği, soğuk savaş döneminin bittiği ve bir ölçüde demokratik ve liberal dünyanın, komünist ve sosyalist düzene, modele galip geldiği bir dönemin ortaya çıktığı ve hatta Amerika'da bazı düşünürlerin eserlerinde, kitaplarında belirttiği gibi 'tarihin sonunun geldiği' iddiaları ortaya atılmış." diye konuştu.

Yörük, "11 Eylül sonrasında şu gerçek ortaya çıkıyor; aslında dünyanın temel sorunları sadece iki kutup arasında, yani doğuyla batı, demokrasiyle otoriter yönetimler arasındaki sadece salt mücadele değil uluslararası ilişkilerin ve dünyanın sorunları, 11 Eylül'den sonra bir uluslararası terörizm, insan kaçakçılığı, kitlesel göç hareketleri, artan uluslararası uyuşturucu trafiği, kuzey ve güney arasında gelir dağılımında artan adaletsizlik..." ifadelerini kullandı.

90'lı yılların ortasında internetin de devreye girdiğini hatırlatan Yörük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu gelişmelere paralele olarak biliyorsunuz 90'lı yılların ortasında internetin devreye girmesi, daha sonra internet üzerinden iletişimin hızlanması, yeni iletişim araçlarının ortaya çıkması, daha sonra paralelinde bu akıllı telefonlar ve iletişim konusunda yeni yazılımlar, sosyalleştiren programlar.. Bunların hepsinin yaygınlaşması sonucunda artık dünya bir ölçüde neredeyse Karakas'ta yaşanan bir hadisenin Tokyo'da herkesin bir anda haberdar olabildiği bir noktaya taşınıyor. Dolayısıyla kitlelerin, yani sivil toplumun dünyadaki gelişmelerden önemini giderek artmaya başlıyor, özellikle demokratik toplumlarda. Sivil toplum kuruluşlarıyla beraber biliyorsunuz küreselleşmenin getirdiği etkiyle çok uluslu şirketler ortaya çıkıyor. Ayrıca da çeşitli bölgesel ve uluslararası örgütler gerek uluslararası siyasetin gerekse uluslararası ekonomik ve ticari ilişkilerin akışında belirli etki sahibi olmaya başlıyorlar."

Tiran YEE Müdürü Ömer Osman Demirbaş da bu etkinliğe YEE'nin çalışmalarıyla ilk defa tanışan kişilerin de katıldığını ifade ederek, bu kapsamda iletişime dair birçok konuya vakıf olacaklarını söyledi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen akademiye, gazetecilik, siyaset bilimi, diplomasi, halkla ilişkiler, yönetim gibi farklı alanlarda eğitim gören kişiler katılıyor.

Yaklaşık 20 kişinin katılım gösterdiği akademi, 17 Aralık'a kadar sürecek.

Arnavutluk'ta Medya Akademisi başladı
Arnavutluk'ta Medya Akademisi başladı
Arnavutluk'ta Medya Akademisi başladı
Arnavutluk'ta Medya Akademisi başladı
Arnavutluk'ta Medya Akademisi başladı

Yunus Emre, Tiran, Medya, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arnavutluk'ta 'Medya Akademisi' başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Attila Szalai dönemi bitti 18:15 Attila Szalai dönemi bitti
Meteoroloji uyardı! Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için fırtına alarmı 17:59 Meteoroloji uyardı! Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için fırtına alarmı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı 16:53 Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var 16:08 AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi 14:23 Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Son Dakika: Erdoğan'dan 12:17 Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı 12:10 Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor 11:24 Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor

Son Dakika Haberleri
18:15 Attila Szalai dönemi bitti
18:15 Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı
18:12 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım
17:58 Meteoroloji uyardı! Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için fırtına alarmı
17:54 Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla
17:48 Son Dakika: Yeni kurulacak Alparslan Türkeş Vakfı'nın başkanı Bahçeli olacak
17:34 Türkiye'de akıllı arazi kullanımı yaygınlaştırılacak! İlk adım Erzurum'da atıldı
17:27 El Cezire, Sedat Peker'in gözaltına alındı iddiasını geri çekti
17:22 Ali Koç, Vitor Pereira ile devam etme konusundaki kararını yineledi
17:07 Bakan Çavuşoğlu'nu kızdıran soru: Katar'a para istemek için mi geldiniz?
Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı         
18:15
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım         
18:12
Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla         
17:54
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı         
14:35
Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun         
12:24
İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı         
12:11
Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak?         
11:37
Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu         
11:21
Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti         
10:57
Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins         
10:52
Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu         
10:36
Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi         
10:34
Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi         
10:00
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:48
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti         
08:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 18:31:37. #1.12#
SON DAKİKA: Arnavutluk'ta "Medya Akademisi" başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement