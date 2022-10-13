Arnavutluk'ta Mevlid-i Nebi programı düzenlendi - Son Dakika
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Arnavutluk'ta Mevlid-i Nebi programı düzenlendi

13.10.2022 01:06

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Mevlid-i Nebi programı Kur'an-ı Kerim Tilaveti Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay'ın konuşması Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in konuşması İlahi dinletisi TİRAN (AA) – Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mevlid-i Nebi programı

Kur'an-ı Kerim Tilaveti

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay'ın konuşması

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in konuşması

İlahi dinletisi

TİRAN (AA) – Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği himayelerinde, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.

Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Tiran New York Üniversitesinde (UNYT) düzenlenen programa Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Türkiye Maarif Vakfı Arnavutluk Direktörü Mesut Özbaysar, Tiran Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Osman Demirbaş, Din Hizmetleri Müşaviri Adem Gerlegiz, Kukes Valisi Ali Hallaçi ile ülkedeki diğer Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Atay, burada yaptığı konuşmada, 1-7 Ekim tarihlerinde Türkiye'de Mevlid-i Nebi Haftası'nın kutlandığını hatırlattı.

Bu haftanın Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile birleştirildiğini aktaran Atay, "Sevgili peygamberimizi anlamaktan, anmaktan ve anlama düsturuyla devam eden, peygamberimizin örnekliğini ve insanlığa armağan ettiği değerleri anlamaya, anlatmaya, toplumumuzun her kesimine açıklamaya ve sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda gönül coğrafyamıza da anlatmayı ve tanıtmayı hedefleyen bu haftada aynı zamanda günlük koşuşturmacayı bir kenara bırakıp biraz böyle geriye çekilip bir muhasebeye imkan veriyor bu hafta." diye konuştu.

Türkiye'nin Arnavutluk'a olan desteğine de değinen Atay, Türkiye'nin gerek salgın döneminde gerekse de depremde ihtiyacı olanlara deprem konutlarının yapılması ve teslimi ile Fier'de bir hastanenin teşkil edilmesi dahil olmak üzere Türkiye olarak her zaman tüm imkanlarıyla zor günlerde Arnavut kardeşlerinin hep yanında olduğunu vurguladı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen de Hz. Muhammed'in hayatını anlatarak onun için yazılan şiirlerden okudu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişi Murat Alkan'ın da konuşma yaptığı programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

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Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye, Tiran, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutluk'ta Mevlid-i Nebi programı düzenlendi - Son Dakika

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