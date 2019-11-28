Arnavutluk'ta ölü sayısı 41'e ulaştı

Arnavutluk'ta 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından ölü sayısı 41'i aştı. Durres'te yıkılan bir otelin enkazında AFAD'ın da katıldığı aramalarda 40 saatlik kurtarma çalışmasının sonunda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Arnavutluk'da meydana gelen depremde bilanço artıyor. Başkent Tiran'a 40 kilometre uzaklıktaki bir noktada merkeze meydana gelen 6.4 şiddetindeki depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başladı. Durres'te bir otelin enkazından cansız bedene 40 saat sonra ulaşıldı. 8'i ağır 600 kişinin yaralandığı depremde, ölü sayısı 41'e yükseldi. Durumu ağır olanlar İtalya başta olmak üzere çevre ülkelerdeki hastanelere kaldırıldı. Tatil bölgesi olan Durres kentinde aralarında otellerin bulunduğu birçok bina tamamen yıkılırken bazı binalarda ise ağır hasar oluştu. Durres'te bir üst geçit yaya trafiğine kapatıldı.

Türkiye'den gelen AFAD başta olmak üzere UMKE, Kızılay ve İHH ve Hak İnsani Yardım Arama Kurtarma ekipleri de çalışmalarına devam ediyor. Bölgede de Mirsia Vakfı depremzedelere insani yardım noktasında çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Arama Kurtarma Birlik Müdürü Kartal Muhcı, 21 kişi ile çalışma yaptıklarını belirterek, "Resmi rakamlardan aldığımız bilgiye göre içeride bir kişi olduğu söylendi. Şu anda görgü tanığının verdiği bilgiye göre de 1 kişi arıyoruz. Şu an itibariyle rastlamadık. Etrafta defalarca hassas köpeklerle arama gerçekleştirdik. 5 katlı bir otel burası 3 katı kaldırdık. Aramalarımızı defalarca yapıyoruz. Şu ana kadar bir emareye rastlayamadık" dedi.

(Murat Delice/İHA)