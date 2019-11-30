Arnavutluk'ta ölü sayısı 50'ye çıktı

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde her geçen gün ölü sayısı artıyor.

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde her geçen gün ölü sayısı artıyor. Sayısız binanın yıkıldığı deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Arnavutluk'ta 3 günden bu yana ölü sayısının 50'ye yükseldiği açıklandı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama düzenlediği basın toplantısında, ölü sayısının 50'ye çıktığını belirtti. Deprem sonrası Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeden yardım kuruluşlarının geldiğini söyleyen Rama, "Acımızı paylaşan tüm devletlere teşekkür ediyorum" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------------------- İtalya Sivil Savunma Dairesi'nin Arnavutluk'taki yardım faaliyetleri hakkında hazırladığı görüntü



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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