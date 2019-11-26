Son Dakika Haberleri: Arnavutluk'ta peş peşe depremler: 3 ölü
Son Dakika Güncel Arnavutluk'ta peş peşe depremler: 3 ölü - Son Dakika

Arnavutluk'ta peş peşe depremler: 3 ölü

7 saat önce

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 6.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde 3 kişi hayatını kaybetti.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 6.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın 30 kilometre batısında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 03.54'te meydana gelen depremin merkez üssü başkent Tiran olarak belirtilirken, sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde olduğu ifade edildi.

Deprem nedeniyle Kurbin kasabasında 1 kişi panik sebebiyle balkondan atlayarak hayatını kaybederken, en az 3 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda binada hasar oluşurken, enkaz altında kalanlar olduğu belirtildi. Arnavutluk Savunma Bakanlığı, Durres kenti ve Thumana köyü yakınlarında moloz yığınları altında kalan vatandaşlara müdahale edildiğini bildirerek, "İtfaiyeciler ve ordu personeli enkaz altında kalanlara yardım ediyor" açıklamasını yaptı. İki hükümet sözcüsü de en çok hasarın Durres'te olduğunu söyledi.

Arnavutluk Sağlık Bakanlığı, başkent Tiran'da bulunan hastanelerde 50 kişinin tedavi altına alındığı bildirdi. Yerel medya ise en az 200 yaralı olduğunu ifade ediyor.

ARNAVUTLUK'TA PEŞ PEŞE DEPREMLER

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından ikinci bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu. İkinci depremin büyüklüğü 5.4 olarak açıklandı.

Öte yandan Adriyatik Denizi boyunca Yunanistan ile Makedonya arasında bulunan Arnavutluk, düzenli bir sismik aktivite yaşıyor. 21 Eylül'de de büyüklüğü 5.6 olan bir deprem meydana gelmiş, yaklaşık 500 ev hasar görmüştü. Arnavutluk Savunma Bakanlığı, depremin son 30 yılda Arnavutluk'ta meydana gelen en güçlü deprem olduğunu açıklamıştı.

(İHA)

Arnavutluk'ta peş peşe depremler: 3 ölü

Arnavutluk, Deprem, Tiran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda bina yıkıldı, ölü ve yaralılar var
Son dakika: Arnavutluk'ta 13 kişinin hayatını kaybettiği depremde 21 Türk vatandaşı otel enkazında kaldı Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerden temizlenen Resulayn'da patlama meydana geldi: Yaralılar var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 17:05:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arnavutluk'ta peş peşe depremler: 3 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]