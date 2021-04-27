Arnavutluk'ta seçimin galibi iktidardaki Sosyalist Parti oldu - Son Dakika

Arnavutluk'ta seçimin galibi iktidardaki Sosyalist Parti oldu

27.04.2021 21:18
Arnavutluk'ta seçimin galibi iktidardaki Sosyalist Parti oldu, System.String[]

Arnavutluk'ta yapılan genel seçimlerde mevcut iktidar olan Sosyalist Partisi yüzde 48,56 oy alarak 140 sandalyeli mecliste 73 milletvekili kazanarak seçimin galibi oldu.

Arnavutluk'ta yapılan genel seçimlerde mevcut iktidar olan Sosyalist Partisi yüzde 48,56 oy alarak 140 sandalyeli mecliste 73 milletvekili kazanarak seçimin galibi oldu.

Arnavutluk'ta 25 Nisan'da yapılan genel seçimlerde oyların yaklaşık yüzde 98'i sayılırken, ülke genelinde toplamda 5 bin 199 sandıktan 5 bin 56'sında oy sayma işlemi sona erdi. Mevcut iktidar olan Sosyalist Parti yüzde 48.56 oy alarak 140 sandalyeli mecliste 73 milletvekili kazanarak seçimin galibi oldu. Ülkedeki en büyük muhalefet partisi olan Demokrat Parti'nin (PD) de aralarında bulunduğu koalisyon ise oyların yüzde 39,34'ünü alarak 59 milletvekili çıkararak seçimi ikinci sırada tamamladı.

Demokrat Parti ile seçim öncesi koalisyon anlaşması imzalayan Entegrasyon Sosyalist Partisi (LSİ) ise oyların yüzde 6,85'ini alarak 5 milletvekili, Sosyal Demokrat Parti (PSD) ise oyların yüzde 2,24'ünü alarak 3 milletvekili çıkardı.

İKTİDAR PARTİSİ ZAFER İLAN ETTİ

Başbakan Edi Rama, sonuçların açıklanmasının ardından başkent Tiran'da bulunan İskender Bey Meydanı'nda toplanan destekçilerine seslenerek, bu seçimin Sosyalist Parti'nin en büyük, en güzel ve en zor zaferi olduğunu ifade etti. Rama, "Arnavutluk oy kullandı, Arnavutluk kararını verdi ve Arnavutluk kazandı. Bu ülke olur diyen inancımız kazandı ve bu ülkeyi yapabiliriz diyen misyon olarak kanaat kazandı" ifadelerini kullandı. Zorluklara başkaldıran ve berrak sabırların kazandığını dile getiren Rama, seçimleri ülkenin en büyük demokratik, politik ve vatandaş gücünün kazandığına vurgu yaptı.

Rama, üçüncü dönem Başbakanlığında da diğer dönemlerde olduğu gibi sadece kendilerine oy veren değil, bütün vatandaşların başbakanı olacağını ifade ederek, devam eden ve planlanan bütün projelerin de tek tek hayata geçirileceğini de belirtti.

MUHALEFET PARTİLERİNDEN AÇIKLAMA YOK

Muhalefet partilerin liderleri ise, şuana adar seçim sonuçlarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, gün içerisinde sosyal medya üzerinden ve milletvekili adaylarının açıklamaları ile oyların satın alındığına dair şüphelerin olduğunu iddia ettiler.

(Malik Hasa/İHA)

Arnavutluk'ta seçimin galibi iktidardaki Sosyalist Parti oldu
Arnavutluk'ta seçimin galibi iktidardaki Sosyalist Parti oldu
Arnavutluk'ta seçimin galibi iktidardaki Sosyalist Parti oldu
Arnavutluk'ta seçimin galibi iktidardaki Sosyalist Parti oldu
Arnavutluk'ta seçimin galibi iktidardaki Sosyalist Parti oldu
Arnavutluk'ta seçimin galibi iktidardaki Sosyalist Parti oldu
Arnavutluk'ta seçimin galibi iktidardaki Sosyalist Parti oldu
Arnavutluk'ta seçimin galibi iktidardaki Sosyalist Parti oldu

Sosyalist Parti, Milletvekili, Muhalefet, İktidar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Arnavutluk'ta seçimin galibi iktidardaki Sosyalist Parti oldu - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 43 bin 301 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 43 bin 301 yeni vaka tespit edildi 107 gün sonra tahliye olan Melek İpek, kızlarıyla birlikte tatile çıktı 107 gün sonra tahliye olan Melek İpek, kızlarıyla birlikte tatile çıktı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Biden'a 'soykırım' tepkisi: Türkiye'nin atacağı adımlar olacaktır AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Biden'a 'soykırım' tepkisi: Türkiye'nin atacağı adımlar olacaktır Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü Mohammed Alsaloussi'nin eski sevgilisi Chloe Loughnan çıktı Mohammed Alsaloussi'nin eski sevgilisi Chloe Loughnan çıktı Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil Mustafa Denizli geri dönüyor! Kendisini isteyen Altay kulübünden talebi herkesi duygulandırdı Mustafa Denizli geri dönüyor! Kendisini isteyen Altay kulübünden talebi herkesi duygulandırdı
Son Dakika: Emekli bayram ikramiyesi 1100 liraya çıkarıldı Son Dakika: Emekli bayram ikramiyesi 1100 liraya çıkarıldı         
21:35
THY'den tam kapanma duyurusu: Yurt dışı uçuşlarda seyahat izin belgesi istenmeyecek THY'den tam kapanma duyurusu: Yurt dışı uçuşlarda seyahat izin belgesi istenmeyecek         
21:19
ABD'de iki koz aşı yapılmış kişiler maskesiz dolaşabilecek ABD'de iki koz aşı yapılmış kişiler maskesiz dolaşabilecek         
20:45
3 çocuğunu canice öldüren anneye 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi 3 çocuğunu canice öldüren anneye 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi         
19:47
Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı         
18:03
Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı         
18:03
Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi         
17:12
Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına "Süreci hızlandırın" talimatı         
16:24
Bağcılar'da komşusunu yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Olayın ardındaki detaylar çok başka Bağcılar'da komşusunu yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Olayın ardındaki detaylar çok başka         
15:57
İki ünlü isimden, enstrümanları kıyamet alameti olarak nitelendiren Nihat Hatipoğlu'na tepki İki ünlü isimden, enstrümanları kıyamet alameti olarak nitelendiren Nihat Hatipoğlu'na tepki         
15:52
Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü         
15:23
Orhan Gencebay şarkısı söyleyen Aleyna Tilki'nin annesi, kızını gölgede bıraktı Orhan Gencebay şarkısı söyleyen Aleyna Tilki'nin annesi, kızını gölgede bıraktı         
14:35
"Karımın çamaşırlarını gördün" kavgasında kanlı son! Biri hapse, diğeri mezara girdi         
13:37
Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti         
13:15
Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı         
12:12
Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı         
11:26
Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum         
10:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 22:00:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Arnavutluk'ta seçimin galibi iktidardaki Sosyalist Parti oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement