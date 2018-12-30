Son Dakika Haberleri: Arnavutluk'ta Silahlı Saldırı: 3 Ölü

Arnavutluk'ta Silahlı Saldırı: 3 Ölü

38 dakika önce

Arnavutluk'un orta kesimindeki Elbasan şehrinde otomobile açılan ateş sonucu biri Türk vatandaşı olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

Arnavutluk'ta Silahlı Saldırı: 3 Ölü, System.String[]
Arnavutluk'un orta kesimindeki Elbasan şehrinde otomobile açılan ateş sonucu biri Türk vatandaşı olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.


Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü'nden AA muhabirine yapılan açıklamaya göre, dün kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Elbasan şehrinde bir araca ateş açıldı.


Saldırı sonucu araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, ölen kişiler arasında 51 yaşındaki Türk vatandaşı E.D'nin de bulunduğu bildirildi.


Olayın aydınlatılması ve faillerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:04 Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Arnavutluk, Güncel
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