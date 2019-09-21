Son Dakika Haberleri: Arnavutluk'ta 'son 30 yılın en büyük depremi' meydana geldi
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Arnavutluk'ta 'son 30 yılın en büyük depremi' meydana geldi

37 dakika önce

Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın 30 kilometre batısında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddeti 5.6 olarak ölçülen deprem ve sonrasında daha hafif artçı depremler cumartesi günü Arnavutluk'un liman kenti Dıraç'ı salladı.

Arnavutluk'ta 'son 30 yılın en büyük depremi' meydana geldi, System.String[]

Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın 30 kilometre batısında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Şiddeti 5.6 olarak ölçülen deprem ve sonrasında daha hafif artçı depremler cumartesi günü Arnavutluk'un liman kenti Dıraç'ı salladı. Başkent Tiran'dan da hissedilen deprem nedeniyle insanlar sokaklara ve parklara akın etti.

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Arnavutluk, Tiran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 08:45 
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