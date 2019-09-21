Arnavutluk'ta 'son 30 yılın en büyük depremi' meydana geldi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın 30 kilometre batısında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Şiddeti 5.6 olarak ölçülen deprem ve sonrasında daha hafif artçı depremler cumartesi günü Arnavutluk'un liman kenti Dıraç'ı salladı. Başkent Tiran'dan da hissedilen deprem nedeniyle insanlar sokaklara ve parklara akın etti.