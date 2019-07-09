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Arnavutluk'ta sünnet şöleni

1 saat önce

BURSA Büyükşehir Belediyesi ve Arnavutluk'ta faaliyetlerini sürdüren İstanbul Kardeşlik Yardımlaşma ve Kültür Derneği işbirliğinde Arnavutluk'ta düzenlenen sünnet şöleninde 75 çocuk erkekliğe ilk adımını attı.

Arnavutluk'ta sünnet şöleni, System.String[]
BURSA Büyükşehir Belediyesi ve Arnavutluk'ta faaliyetlerini sürdüren İstanbul Kardeşlik Yardımlaşma ve Kültür Derneği işbirliğinde Arnavutluk'ta düzenlenen sünnet şöleninde 75 çocuk erkekliğe ilk adımını attı.
Arnavutluk'un İşkodra şehrinde düzenlenen törene Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir, Meclis Üyesi Arif Bayrak, İstanbul Kardeşlik Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Rıdvan Seferaj ile sünnet olan çocuklar ve aileleri katıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir, "Bursa olarak Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, hayırsever işadamlarımız ve vatandaşlarımızın gayretleriyle balkanlardaki mirasımıza sahip çıkan çalışmalar gerçekleştiriliyor. Balkanlar ile Türkiye ve Bursa arasında kurulan gönül köprüsü niteliğindeki çalışmalar, bu bölgelerde yaşayan soydaşlarımızın geleneksel kültürel değerlerini yeniden yaşamalarını sağlıyor. Bugün Türkiye ve Balkanlar arasındaki gönül bağını güçlendirecek bir organizasyona daha katkı koymanın telaşı içindeyiz. Artık geleneksel hale getirdiğimiz sünnet organizasyonlarımızın ilkini Arnavutluk'ta yapıyoruz. Bugün burada, 75 çocuğumuz erkekliğe ilk adımını atmış oldu. Çocuklarımızın aileleriyle birlikte ömür boyu sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşamalarını diliyorum" dedi.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:35 Kaynak: DHA
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Arnavutluk, Bursa, Güncel
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