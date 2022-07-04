Arnavutluk'ta, Tahir Dizdari'nin hayatını ve eserlerini anlatan kitap tanıtıldı - Son Dakika
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Arnavutluk'ta, Tahir Dizdari'nin hayatını ve eserlerini anlatan kitap tanıtıldı

04.07.2022 22:24

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) destekleriyle Türkçe ve Arnavutça yayımlanan "Demir Parmaklıklar Arkasında Hayatını Türkoloji'ye Adamış Bir Arnavut: Tahir Dizdari Hayatı - Eserleri" kitabının tanıtımı Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapıldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) destekleriyle Türkçe ve Arnavutça yayımlanan "Demir Parmaklıklar Arkasında Hayatını Türkoloji'ye Adamış Bir Arnavut: Tahir Dizdari Hayatı - Eserleri" kitabının tanıtımı Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapıldı.

Prof. Dr. Irfan Morina ve Doç. Dr. Lindita Latifi Xhanari tarafından hazırlanan ve Türk Kültür Haftası kapsamında gerçekleşen kitabın tanıtımına, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, YTB Başkanı Abdullah Eren, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileriyle, Dizdari'nin yakınları, araştırmacılar ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Atay, burada yaptığı konuşmada, kitabın tanıtımında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Osmanlı mirası, ortak kültür mirasının sonucu olan bu ortak kelimelerin tespit edilmiş olmasının ve Tahir Dizdari'nin yaşam hikayesine tanık olmanın kendisi için anlamlı olduğunu kaydeden Atay, "İlerleyen günlerde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımızla birlikte Arnavutluk'ta yürüttüğümüz çalışmalara biz Büyükelçilik olarak ilave ne tür katkılar yapabiliriz, katkı sunmaya çalışacağız. Türkiye Burslarını artırmaya gayret edeceğiz. Çünkü gerçekten ülkemizin de eğitim kurumları bağlamında önemli bir tanınırlığı, geçerliliği var uluslararası camiada. Onu da artırmak için Arnavut kardeşlerimizle birlikte tanıtım faaliyetlerine girişeceğiz." diye konuştu.

YTB Başkanı Eren de önemli bir etkinlik için toplandıklarını kaydederek, Balkanlar'da başta Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova, Karadağ, Bosna Hersek gibi ülkelerde uzun yıllar boyunca Türkçe'nin kültürün taşıyıcısı olduğunu söyledi.

Toplumun içerisinde Türkçe'nin hayat bulmasının ve hala konuşuluyor olmasının kendileri için büyük bir sevinç kaynağı olduğunu anlatan Eren, Balkanların farklı ülkelerinde Türkoloji bölümlerinin, Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin ve Türkçe ile alakalı lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının varlığını gördüklerini aktardı.

Kapsamlı çalışma çerçevesinde Tahir Dizdari ile alakalı, vefatından tam 50 yıl sonra hayatı ve eserlerini anlatan kitabı hem Türkçe hem de Arnavutça olarak araştırmacı ve öğrencilerin istifadesine sunduklarına dikkati çeken Eren, "Bu gibi eserler sadece Türkoloji alanında çalışanlara veya Türk Dili ve Edebiyatıyla alakalı çalışanlara değil, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine de büyük katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kitabın yazarlarından ve aynı zamanda Türkiye Maarif Vakfı bünyesindeki New York Tiran Üniversitesi Avrupa ve Balkan Çalışmaları Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Lindita Latifi Xhanari de Tahir Dizdari'nin çok boyutlu bir şahsiyet olduğunu, Türkoloji, Albanoloji, tarih, edebiyat, gazetecilik, çeviri başta olmak üzere birçok alanda önemli katkıları olduğunu vurguladı.

Dizdari'nin torunu İris Mytfiu da dedesinin çalışmaları hakkında gerçekleştirdikleri proje hakkında Türk kurumlarına teşekkür ederek, "Çok duyguluyum. Sonunda dedem gibi bir insanın yaptıkları takdir edildi." dedi.

Kuzey Makedonyalı sanat tarihçisi Behicuddin Şehapi de bir konuşma yaparak Balkanlar'daki İslam mimari mirasına ve Balkanlar'daki Osmanlı mirasına yaklaşımda Türkiye Cumhuriyeti'nin yapıcı rolünü vurguladı.

Arnavutça ve Türkçe yayımlanan kitap, Türkizmaları araştıran Arnavut Tahir Dizdari'nin hayatı ve eserlerini anlatıyor.

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutluk'ta, Tahir Dizdari'nin hayatını ve eserlerini anlatan kitap tanıtıldı - Son Dakika

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