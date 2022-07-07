Arnavutluk'ta "Arnavutça'daki Türkçe Alıntılar" adlı kitap tanıtıldı - Son Dakika
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Arnavutluk'ta "Arnavutça'daki Türkçe Alıntılar" adlı kitap tanıtıldı

07.07.2022 12:53

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Türk Dil Kurumunun (TDK) destekleriyle yayımlanan, Arnavut akademisyen Lindita Xhanari Latifi'nin "Arnavutça'daki Türkçe Alıntılar" adlı kitap tanıtıldı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Türk Dil Kurumunun (TDK) destekleriyle yayımlanan, Arnavut akademisyen Lindita Xhanari Latifi'nin "Arnavutça'daki Türkçe Alıntılar" adlı kitap tanıtıldı.

Türk Kültür Haftası etkinlikleri kapsamında Arnavutluk Başbakanlığı Açıklık ve Diyalog Merkezi'nde düzenlenen tanıtım programına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Tiran Belediye Başkan Yardımcısı Keti Luarasi, TDK Başkanı Gürer Gülsevin, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Muhammet Hekimoğlu'nun yanı sıra ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluş temsilcileri, araştırmacılar ile diğer davetliler katıldı.

TDK Başkanı Gülsevin, burada yaptığı "Balkanlarda Gönül Dili Türkçe" başlıklı konuşmasında, yıllar boyunca Türkçe sözlerin diğer dillere geçmesi yönünde çalışmalar sürdürdüklerini ifade ederek bu çalışmalardan birinin ise bu kitap olduğunu söyledi.

Gülsevin, "Gürcüce Türkçe sözlük yayımlandı, Hırvatça, Sırpça, Boşnakça Türkçe sözlük yayımlandı. Kürtçe ve Arapça Türkçe sözlük yayımlandı." diye konuştu.

Dil unsurlarının, iki millet arasındaki ilişkiyi anlatan en güzel şey olduğunu vurgulayan Gülsevin, "Toplumlar göç, tehdit, iltica ve benzeri sebeplerle bir arada yaşamaya başlayınca doğal olarak birbirlerinden pek çok şey öğrenirler. Maddi ve manevi kültürel unsurlar toplumlar tarafından tanınmaya, bazıları beğenilerek alınmaya başlar, birbirlerinin yemeklerini öğrenirler, giysilerinden öykünürler, düğünlerine ve cenazelerine giderek sevinçlerini ve üzüntülerini paylaşırlar. Aralarında evlilikler çoğalır, akraba olurlar." dedi.

Kitabın yazarı Lindita Xhanari Latifi de kitabın, Arnavutluk sınırları içinde ve dışında konuşulan Arnavutçanın binlerce Türkçe kelime içerdiğini belirtti.

Latifi, "Türkçe ve Türkiye'ye olan hassasiyetim, kendimi tamamen adadığım bu bilimsel çalışma ile birliktelik halinde." değerlendirmesinde bulundu.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Hekimoğlu da burada Türkçe hakkında konuşmak için bir araya geldiklerini vurguladı.

Söz konusu kitabın yayımlanmasının önemine işaret eden Hekimoğlu, şöyle devam etti:

"Bu programımıza ev sahipliği yapan Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanlığına, programı düzenleme talebimizi memnuniyetle karşılayan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, bu değerli eserin basılması konusunda olağanüstü gayret sarf eden ancak aramızda bulunamayan Büyükelçimiz Sayın Ahmet Yörük Beyefendi'ye, elan aramızda bulunan ve nazik katılımlarıyla bizi mutlu eden Büyükelçimiz Sayın Tayyar Kağan Atay Beyefendi'ye, bu güzide eseri hazırlayan değerli akademisyen ve Türk Dil Kurumu Haberleşme Üyemiz Sayın Doç. Dr. Lindita Xhanari ???????Latifi'ye ve eserin büyük bir titizlikle basılmasını sağlayan Türkiye'nin saygın Türkologlarından Türk Dil Kurumu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Gürer Gülsevin'e çok teşekkür ediyorum."

Öte yandan, Tiran Üniversitesi Albanoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Shezai Rrokaj, Türkçe kelimelerin Arnavut diline girmesiyle dost ülke Türkiye ile dostluk ve geleneklerini paylaştıklarının altını çizdi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutluk'ta 'Arnavutça'daki Türkçe Alıntılar' adlı kitap tanıtıldı - Son Dakika

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