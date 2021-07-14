Arnavutluk'ta Türk Dili Tarihi Konferansı düzenlendi - Son Dakika

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Türk Dili Tarihi Konferansı düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Eğitim Müdürü Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu'nun yer aldığı konferansa öğrenci, kursiyer ve davetliler katıldı.

Kartallıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konferansın Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlere yönelik olduğunu belirterek, "Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerimiz genellikle Türk dili tarihini yani Türkçenin hangi dönemlerden başladığını, ilk eserlerinin neler olduğunu, hangi tarihte yazıldığını pek bilmiyorlardı." dedi.

Öğrencilere, bugünkü Türkçeyi konuşanların aslında Oğuz Türkleri olduğunu anlatmaya çalıştığını aktaran Kartallıoğlu, etkinlikte yabancı dil öğretiminde kullanılmak üzere bazı materyalleri de tanıttığını söyledi.

Kartallıoğlu, "Bu konferansta Türklerin ilk yazılı belgelerinden, onların bulunduğu Moğolistan bölgesinden bahsettim. İlk yazılı belgelerle ilgili fotoğraflar gösterdim. İlk kullandığımız alfabenin neye benzediğini anlattım. Daha sonra Türk dili tarihinin günümüze kadar olan serüvenini, macerasını onların anlayabileceği bir dilde basit Türkçe ile anlatmaya çalıştım." dedi

Arnavut dili ve tarihi üzerine çalışan araştırma görevlilerinin gerçekleştirdiği sunumun da faydalı olduğunu dile getiren Kartallıoğlu, "Özellikle dersi dinleyen Türkçe öğretmenleri, özellikle yerel Türkçe öğretmenleri için bunun faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü her zaman hazırlanmış materyallerden ziyade Türkçe okutmanlarının kendilerinin de bazı materyalleri kullanarak Türkçe öğretmeleri gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.