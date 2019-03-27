Son Dakika Haberleri: Arnavutluk'ta Türk Filmleri Haftası

Arnavutluk'ta Türk Filmleri Haftası

1 saat önce

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "Güvercin Hırsızları" filminin gösterimi ile "Türk Filmleri Haftası" başladı.

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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "Güvercin Hırsızları" filminin gösterimi ile "Türk Filmleri Haftası" başladı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen "Türk Filmleri Haftası" açılışına Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, YEE Tiran Müdürü Ömer Osman Demirbaş, sanatçı ve sanatseverler katıldı.

Demirbaş, burada yaptığı konuşmada, Türk sinemasının en iyi filmlerini getirdiklerini, film haftasına ünlü aktörlerin davet edildiğini söyledi.

Proje kapsamında "Ankara Yazı Veda Mektubu", "Sevdaların Ölümü", "Sarı Sıcak", "Ekşi Elmalar", "Güvercin Hırsızları" ve "Bir Gün Bir Çocuk" filmleri gösterilecek.

"Sevdaların Ölümü" filminin başrol oyuncusu Yeşilçam'ın usta oyuncusu Perihan Savaş ile "Payitaht Abdülhamid" dizisinde oynayan "Ankara Yazı Veda Mektubu" filminin başrol oyuncusu Gürkan Uygun da etkinlikler kapsamında Tiran'daki sinemaseverlerle bir araya gelecek.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği ile Türk ve Arnavut kurum ve kuruluşlarının da desteklediği "Türk Filmleri Haftası" 30 Mart'ta sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:16 Kaynak: AA

Türkiye, Tiran, Arnavutluk, Kültür Sanat
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