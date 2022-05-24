Arnavutluk'ta Türk mutfağı tanıtıldı - Son Dakika
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Arnavutluk'ta Türk mutfağı tanıtıldı

24.05.2022 00:59
Arnavutluk'ta Türk mutfağı tanıtıldı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında "Asırlık tariflerle Türk Mutfağı" kitabından seçme tariflerle gala yemeği düzenlendi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında "Asırlık tariflerle Türk Mutfağı" kitabından seçme tariflerle gala yemeği düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında başkent Tiran'da gerçekleşen etkinliğe, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleşi, Turizm ve Çevre Bakanı Mirela Kumbaro, Meclis ile İlişkiler Devlet Bakanı ise Elisa Spiropali, Arnavutluk Meclisi milletvekilleri, belediye başkanları, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yanı sıra ünlü Türk şef Ebru Baybara Demir katıldı.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "Türk Mutfağı Haftası"na yönelik video mesajı paylaşıldı.

Büyükelçi Yörük, burada yaptığı konuşmada, bu haftanın Emine Erdoğan'ın himayelerinde yayınlanan "Asırlık tariflerle Türk Mutfağı" kitabından esinlendiğini söyledi.

Yemeği, farklı kültürleri birleştirmek için önemli bir araç olarak nitelendiren Yörük, "Yemek aynı zamanda önemli bir diplomatik kolaylaştırıcıdır. Bir yemek masası etrafında etkileşim kurmak, insanlar arasında daha üst düzey anlayış ve empati kurulmasına yol açabilir. Toplantımızın milletler arası kültürel yakınlaşma için değerli bir ortam olmasının temel nedenlerinden biri budur." diye konuştu.

Arnavutluk'un, Türkiye tarafından Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri için 25 ülkeden biri seçilmesinin tesadüf olmadığını dile getiren Yörük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"600 yıllık dostluğumuz, bizi ince farklılıklara sahip kültürel bir ortam geliştirmeye itti. Arnavut dostlarımız bu gece hem ortak gastronomik mirasımızın Türkçe versiyonunu hem de Türkiye'nin eşsiz lezzetini tatma fırsatı bulacaklar. Dünyanın dört bir yanındaki dostlarımıza gelince, umarım kendilerine asırlık bir yolculuktan sonra ulaşan Türk mutfağının sonsuz ve dengeli doğasının tadını çıkarırlar."

Türk şef Ebru Baybara Demir de Arnavut kadınlara Türk mutfağına ilişkin profesyonel eğitim veren Türk-Arnavut gastro-diplomasi projesinin bir parçası olduğunu anımsattı.

Projede gerçekleştirdikleri çalışmaların Arnavut ve Türk mutfağının bir arada yaşamasının sağlanması olduğunu kaydeden Demir, "Yemek sadece sağlığa odaklanan bir ürün değil, aynı zamanda kültürel etkileşimin bir aracıdır ve farklı kültürlerden farklı insanlar arasındaki bağları güçlendirir. Şef olarak Sayın Emine Erdoğan'a mutfağımız hakkında ilhamı nedeniyle teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Program sonunda büyükelçi Yörük, şef Demir'e teşekkür plaketi takdim etti.

Türk Mutfağı Haftası, 21-27 Mayıs tarihleri arasında yurt içi ve dışında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Emine Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleşiyor.

Arnavutluk'ta Türk mutfağı tanıtıldı
Arnavutluk'ta Türk mutfağı tanıtıldı
Arnavutluk'ta Türk mutfağı tanıtıldı
Arnavutluk'ta Türk mutfağı tanıtıldı
Arnavutluk'ta Türk mutfağı tanıtıldı

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Kaynak: AA

Emine Erdoğan, Türkiye, Tiran, Türk, Güncel, Son Dakika

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