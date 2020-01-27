Arnavutluk'ta Türk vatandaşı, vize sahteciliğinden hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan şüpheli Harun Çelik, Arnavutluk'tan Türkiye'ye sınır dışı edilmiş ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmıştı.

Şimşek, geçtiğimiz yıl temmuz ayında, Türk vatandaşı FETÖ şüphelisi Harun Çelik ile başkent Tiran'daki Uluslararası Rahibe Teresa Havalimanı'nda sahte vizeyle Kanada'ya gitmek üzereyken yakalanmış, ardından iki şüpheli hakında yasal süreç başlatılmıştı.

Öte yandan Arnavutluk Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Şimşek'in siyasi iltica talep edip etmediği yönündeki soruya, böyle bir talebin teyit edilemeyeceğini belirtti.

Mahkeme, "kimlik kartı, pasaport veya vize sahteciliği" suçundan sanığı önce 18 ay hapis cezasına çarptırdı. Cezada üçte bir oranında indirime giden mahkeme, cezayı 12 aya indirdi.

Tiran Bölgesel Mahkemesinde bugün görülen duruşmada, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Selami Şimşek'in gözaltına alındığı 8 Temmuz 2019'da ele geçirilen Kanada vizesinin sahte olduğu belirtildi.

Arnavutluk 'ta, Türk vatandaşı Selami Şimşek, "kimlik kartı, pasaport veya vize sahteciliği" suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırdı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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