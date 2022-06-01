Arnavutluk'ta Türkçe kursunu tamamlayanlara sertifikaları verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Arnavutluk'ta Türkçe kursunu tamamlayanlara sertifikaları verildi

01.06.2022 19:23

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayesinde düzenlenen Türkçe kursunu tamamlayan yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara sertifikalarını vermek amacıyla tören düzenlendi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayesinde düzenlenen Türkçe kursunu tamamlayan yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara sertifikalarını vermek amacıyla tören düzenlendi.

Büyükelçilik, Kukes Belediyesi ve Arnavutluk merkezli Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR Vakfı) iş birliğinde 2021-2022 eğitim yılında düzenlenen Türkçe kursuna, Tiran ve Kukes'ten yaklaşık 150 öğrenci katıldı.

Sertifika törenine, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, TİKA Tiran Koordinatörü Emine Gizem Başkan, ALSAR Vakfı Başkanı Mehdi Gurra'nın yanı sıra yerel kurum ve kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve aileleri iştirak etti.

Büyükelçi Yörük, konuşmasında, görevde bulunduğu süre zarfında Arnavutluk genelinde Türkçenin giderek ilgi duyulan ve severek öğrenilmeye çalışılan bir dil haline geldiğini gözlemlediğini söyledi.

Yörük, "Türkler ve Arnavutlar, yani bizler, yüzyıllardır bir arada yaşayagelmiş ve hala da bir arada yaşamakta olan iki milletiz ve bu bir arada yaşamanın artık bizleri taşıdığı özel ilişkiler ağına sahip iki milletiz. Bu birlikteliğimizin önemli unsurlarından biri de aramızdaki iletişim, aramızdaki dil birliği." dedi.

Belki tüm Balkanlarda bulunan Arnavut nüfusunun toplamından fazla Arnavut kökenli vatandaşın Türkiye'de yaşadığını anımsatan Yörük, şöyle devam etti:

"Bunu dikkate alarak 2019 senesinde Arnavutçayı devlet okullarında seçmeli yabancı ders olarak Türk eğitim müfredatına kazandırdık. Akabinde de Türkçenin Arnavutluk'taki devlet okullarında seçmeli yabancı ders olarak okutulabilmesi konusunda da 2021 senesinde Arnavutluk hükümetiyle anlaşma imzaladık. Bu anlaşma her iki ülke açısından da geçtiğimiz mayıs ayında yürürlüğe girdi."

Arnavutluk Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanlığının anlaşma sonrasında bu yöndeki çalışmalara başladığını belirten Yörük, 2022-2023 eğitim öğretim yılında Türkçenin Arnavutluk'taki devlet okullarında seçmeli yabancı dil olarak okutulmaya başlanacağı müjdesini verdi.

ALSAR Vakfı Başkanı Gurra da Türk kurumlarının desteğiyle yıllardır Türkçe kursları düzenlediklerini ifade ederek, "Vakfımıza, özellikle eğitim olmak üzere tüm alanlarda verdiği destekten dolayı Türkiye Büyükelçiliğine teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Vakfın 5 yıldır bünyesindeki yetimler için ücretsiz Türkçe ve İngilizce kursları düzenlediğini anlatan Gurra, Türkçe kurslarının, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığının verdiği destek sayesinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkçe kursunu tamamlayanlara sertifikalarının sunulduğu programda, çocuklara yönelik eğlenceli faaliyetler gerçekleştirildi, çocuklar da şarkı söyledi.

Arnavutluk'ta Türkçe kursunu tamamlayanlara sertifikaları verildi
Arnavutluk'ta Türkçe kursunu tamamlayanlara sertifikaları verildi
Arnavutluk'ta Türkçe kursunu tamamlayanlara sertifikaları verildi
Arnavutluk'ta Türkçe kursunu tamamlayanlara sertifikaları verildi

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Malatyalı kuaförün Dünya Şampiyonluğu gururu Malatyalı kuaförün Dünya Şampiyonluğu gururu AB Başkanı Kaymakcı: Türkiye, AB üyeliği sürecinde adil muamele bekliyor AB Başkanı Kaymakcı: Türkiye, AB üyeliği sürecinde adil muamele bekliyor
Kaynak: AA

Büyükelçilik, Büyükelçi, Türkiye, Tiran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutluk'ta Türkçe kursunu tamamlayanlara sertifikaları verildi - Son Dakika


Son Dakika
19:25 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-16 tedarikine yönelik açıklama: ABD ile kurulan temaslar olumlu geçti
19:21 Maç öncesi Viking kalecisi Patrik Gunnarsson'un kale direklerine yaptığı hareket eleştiri oklarının hedefi oldu
18:41 İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin yetkili isimleri Brüksel'de görüşecek
18:19 16 yaşındaki kıza cinsel taciz iddiasında ilk ifadeler ortaya çıktı: Meyve suyu verdi fenalaştım
18:18 Büyükçekmece'deki kazada görgü tanıklarının ifadesi ortaya çıktı: 70-80 öğrenci vardı, kırmızı araba direk onların üzerine daldı
18:15 Fenerbahçe'nin paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Ali Koç ve Jorge Jesus, Türkçe konuşuyor!
17:56 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde eşini döven adamın 10 yıllık cezası onandı
17:45 Bilim insanları vatandaşları klozetlerle ilgili uyardı! Virüsler diş fırçasına geçebilir
17:27 Hakan Balta, Fatih Terim'in izinden gidiyor! İlk sezonunda Galatasaray U19 takımını şampiyonluğa ulaştırdı
17:06 Fenerbahçe, Jorge Jesus'u paylaştı! Müze gezip, kupayla poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 19:33:11. #1.12#
SON DAKİKA: Arnavutluk'ta Türkçe kursunu tamamlayanlara sertifikaları verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement