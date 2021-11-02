Arnavutluk'ta "Türkiye-Arnavutluk Diplomasi Etkinliği" başladı - Son Dakika

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yetim annelerine yönelik "Türkiye-Arnavutluk Diplomasi Etkinliği" adlı mutfak eğitimi projesi başladı.

Türk şef Ebru Baybara Demir'in katılımıyla düzenlenen kurs, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı girişim projesi kapsamında organize ediliyor.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, program sayesinde iyi iletişim köprüleri kurduklarını belirterek, "Türk mutfağının özel bir mutfak olduğunu ve gastro-diplomasiyle insanları, ülkeleri, yemekleri nasıl birleştirdiğini göstermek için buradayım. Bugün Arnavut kadınlarla birlikte kendi mutfağımızı öğreterek, onların bu mutfaktan gelir elde etmelerine destek vererek onların sosyal entegrasyonuna katkıda bulunmak için buradayım." dedi.

Sosyal gastronomi şefi olduğunu söyleyen Demir, şunları ifade etti:

"Aslında yaptığım iş sadece tabak yapmak değil yaptığım tabağın kaç kişinin hayatını değiştirdiğiyle alakalıyım. Gastronominin iyileştirici gücüne inanıyorum. Ülkeleri ve insanları birleştirdiğine inanıyorum. Birbirimizin dilini bilmesek de ortak dilimiz mutfak. Burada biz onların yemeklerini onlar da bizim yemeklerimizi öğrenerek ortak bir mutfak planlıyoruz. Sonrasında da dediğimiz gibi burada bu kadınlar asırlık tariflerin olduğu bu mutfakta bu yemekleri yaparak belki de kendilerine yeni bir hayat kuracaklar. Gastronominin iyileştirici gücü bu."

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün eşi Ayşegül Erdal Yörük, Türk mutfağının tanıtılması kapsamında bugün Tiran'da "Türkiye-Arnavutluk Diplomasi Etkinliği" adlı bir mutfak eğitimi projesinin başladığını belirtti.

Eğitim kapsamında ünlü Türk şef Demir'in çalışmalar yürüteceğini dile getiren Yörük, "Bu eğitime iştirak eden annelerin ortaklaşa işletecekleri ticari mutfaklar üzerinden ailelerin düzenli gelir temin etmeleri sağlanacaktır." diye konuştu.

Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR Vakfı) temsilcisi Gerta Gurra, yetim annelerinin eğitilmesi amaçladıklarını aktararak, Emine Erdoğan'ı bu etkinliklere katılmaya davet ettiklerini ifade etti.

İki hafta devam edecek ücretsiz eğitime, ALSAR Vakfı bünyesindeki 20 yetim annesi katılıyor.