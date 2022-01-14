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Arnavutluk'ta "Türkiye-Arnavutluk İlişkileri" konulu panel düzenlendi - Son Dakika

Arnavutluk'ta "Türkiye-Arnavutluk İlişkileri" konulu panel düzenlendi

14.01.2022 23:02
Arnavutluk'ta "Türkiye-Arnavutluk İlişkileri" konulu panel düzenlendi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca"Balkanlar'da Barış, İstikrar ve Kalkınma: Türkiye-Arnavutluk İlişkileri" konulu panel düzenlendi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca" Balkanlar'da Barış, İstikrar ve Kalkınma: Türkiye-Arnavutluk İlişkileri" konulu panel düzenlendi.

TRT Yönetim Kurulu Üyesi gazeteci Meryem İlayda Atlas Çetin'in moderatörlüğünde Türkiye Maarif Vakfına bağlı New York Tiran Üniversitesinde düzenlenen panele, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, İletişim Başkanlığı Kamu Diplomasi Dairesi Başkanı Oğuz Güner, TMV Arnavutluk Direktörü Mesut Özbaysar'ın yanı sıra Türkiye ve Arnavutluk'tan araştırmacı, gazeteciler ile ülkedeki farklı kurum temsilcileri katıldı.

Arnavutluk Gümrük İdaresi Genel Müdürü ve Arnavutluk'un eski Ankara Büyükelçisi Genti Gazheli, burada yaptığı konuşmada, ülkedeki Türk şirketlerine değinerek, iki ülke arasındaki iş birliğinin zengin bir yasal çerçeveye dayandığını vurguladı.

Gazheli, "Türkiye, Arnavutluk'un stratejik ortağıdır. Özellikle ticari alışveriş ve ekonomik ilişkiler olmak üzere ikili ilişkilerin farklı iş birliği alanlarında daha da güçlendirilmesi yönünde güçlü bir siyasi irade mevcut." diye konuştu.

New York Tiran Üniversitesi Avrupa ve Balkan Çalışmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Lindita Xhanari Latifi de iki ülke arasında eğitim ve kültür alanındaki ilişkilerin son yıllarda yoğunlaştığını söyledi.

Tarih boyunca farklı milletler arasındaki temasın doğal sonucunun, onların kültür ve dilleri arasındaki etkileşimi olduğunu ifade eden Latifi, "Arnavutluk ve Türkiye arasında asırlar boyunca mevcut olan ve mevcut olmaya devam eden tarih, dil, edebiyat, kültür, etnografya ve din alanlarındaki ilişkiler artık inkar edilemez gerçeklerdir." diye konuştu.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın ise Türkiye ve Arnavutluk arasındaki ilişkilerin özel olduğunu belirterek, Türkiye'nin Arnavutluk'un çok iyi bir dostu olduğunun altını çizdi.

Yalçın, "Geçmişte birçok stratejik ortaklık gördük ve ülkelerimiz arasında birçok anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanımızın pazartesi günü gerçekleştireceği ziyaret, dostane ilişkiler için farklı olanaklar sağlayacaktır. Her ülkenin daha fazla dostu olması güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi, Arnavutluk ve Türkiye'nin geleneksel olarak dostane ilişkilere ve bu uzun vadeli ilişkiye katkı sağlayan tarihi-dini faktörlere sahip olduklarını vurguladı.

Noi, "Türkiye, Arnavutluk'un AB üyeliğini destekliyor. Türkiye, Arnavutluk'un NATO üyeliğini de güçlü bir şekilde destekledi. Arnavutluk ve Türkiye arasındaki karşılıklı iş birliği, Balkan bölgesinde bir istikrar faktörü olarak NATO tarafından inşa ediliyor. Türkiye, Arnavutluk'un askeri personeline her zaman güvenlik, lojistik, silahlı kuvvetlerin modernizasyonu, Arnavutluk ordusunun altyapısı gibi farklı alanlarda askeri eğitim sağladı. Arnavutluk ve Türkiye ayrıca ortak askeri tatbikatlar düzenledi." ifadelerini kullandı.

Moderatör Çetin de etkinliğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 Ocak'ta gerçekleştireceği Arnavutluk ziyareti öncesinde düzenlendiğini hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımız, depremzedelere yönelik konutların açılışını gerçekleştirecek. Bu açılış, iki ülke arasındaki samimiyetin ve yakın iş birliği seviyesinin bir göstergesidir." dedi.

Panelin sonunda söz alan Büyükelçi Yörük ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın büyük bir iş birliği ve ortaklık olanağı oluşturduklarını söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin asırlar boyunca oluştuğunu ve doğal bir şekilde geliştiğini söyleyen Yörük, "Türkiye ve Arnavutluk doğal müttefiktir. Bu, asırlar boyunca farklı olaylarla kanıtlanmıştır. Türkler ve Arnavutların sadece siyasi ve insani anlamda kardeş değildirler, onlar vücudun ayrılmaz parçası olan etle tırnak gibidirler."dedi.

Panelde, iki ülke arasındaki ilişkiler, Balkanlardaki gelişmeler, Türkiye'nin Balkanlar politikası, ekonomik iş birliği ve iki ülkenin Balkanlardaki istikrara katkısı gibi konular ele alındı.

Arnavutluk'ta Türkiye-Arnavutluk İlişkileri konulu panel düzenlendi
Arnavutluk'ta Türkiye-Arnavutluk İlişkileri konulu panel düzenlendi
Arnavutluk'ta Türkiye-Arnavutluk İlişkileri konulu panel düzenlendi
Arnavutluk'ta Türkiye-Arnavutluk İlişkileri konulu panel düzenlendi

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Togo Cumhuriyeti, Balkanlar, Türkiye, Tiran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arnavutluk'ta 'Türkiye-Arnavutluk İlişkileri' konulu panel düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutluk'ta "Türkiye-Arnavutluk İlişkileri" konulu panel düzenlendi - Son Dakika
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