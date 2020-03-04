Arnavutluk'ta Ulusal İmar Komitesi Toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Arnavutluk'ta Ulusal İmar Komitesi Toplantısı düzenlendi

6 saat önce

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Ulusal İmar Komitesi Olağan Toplantısı düzenlendi.

Arnavutluk'ta Ulusal İmar Komitesi Toplantısı düzenlendi, System.String[]

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Ulusal İmar Komitesi Olağan Toplantısı düzenlendi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın başkanlık ettiği toplantıya hükümet üyeleri, büyükelçiler ve diğer davetliler katıldı.

Rama, buradaki konuşmasında, Arnavutluk'un daha iyi ekonomik, kentsel ve sosyal bir seviyeye hızla ilerlemesi için doğru bir yeniden yapılanma sürecinin iyi fırsat olduğunu ifade etti.

Toplantıya katılan Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük de Arnavutluk'ta kasım ayında yaşanan depremin ilk gününden itibaren Türkiye'nin Arnavutluk halkına yardımcı olmak için tüm kaynaklarını seferber ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Arnavutluk'ta 500 konut inşa edilmesi talimatı verdiğini anımsatan Yörük, "Projenin finanse edilmesi kararı Cumhurbaşkanımız tarafından bir hafta içinde imzalanacak. Yetkililerimizin bu ay sonuna kadar Arnavutluk'a gelebileceklerini, tüm farklı bürokratik prosedürleri tamamlayabileceklerini ve ay sonuna sonuna kadar inşaata başlayacaklarını umuyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 konut inşası talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta 26 Kasım'da yaşanan depremin hemen ardından depremzedeler için 500 konut inşası talimatı vermiş, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanlığı arasında afet sonrası konut yapım alanında iş birliği protokolü imzalanmıştı.

Arnavutluk'taki 6,3 büyüklüğündeki depremde 51 kişi hayatını kaybetmiş, 900'den fazla kişi yaralanmıştı. Yaklaşık 17 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, depremden 202 bin 291 kişi etkilenmişti.

Arnavutluk, Tiran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:24 Kaynak: AA
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