Elbasan Savcılığı, Özer'in tutuklanmasının yasal olduğunu belirtti ve bu nedenle Özer hakkında tutukluluğun devamını talep etti.

Kaynak: AA

Faruk Fatih Özer, Arnavutluk, Thodex, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Vurguncu mahkemede! Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer hakkında kritik talep - Son Dakika

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