Vurguncu mahkemede! Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer hakkında kritik talep - Son Dakika
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Vurguncu mahkemede! Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer hakkında kritik talep

02.09.2022 12:30
Vurguncu mahkemede! Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer hakkında kritik talep

Arnavutluk'ta yakalanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, bu ülkede mahkemeye çıkarıldı. Savcılık Özer'in tutukluluğun devamını talep etti.

Elbasan Asliye Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya Thodex'in kurucu su Faruk Fatih Özer, polisler eşliğinde getirildi.

Elbasan Savcılığı, Özer'in tutuklanmasının yasal olduğunu belirtti ve bu nedenle Özer hakkında tutukluluğun devamını talep etti.

30 AĞUSTOS'TA YAKALANMIŞTI

Duruşmada Özer hakkında alınacak güvenlik önlemleri belirlenecek. Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

Vurguncu mahkemede! Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer hakkında kritik talep
Vurguncu mahkemede! Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer hakkında kritik talep
Vurguncu mahkemede! Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer hakkında kritik talep
Vurguncu mahkemede! Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer hakkında kritik talep
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Kaynak: AA

Faruk Fatih Özer, Arnavutluk, Thodex, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vurguncu mahkemede! Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer hakkında kritik talep - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vurguncu mahkemede! Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer hakkında kritik talep - Son Dakika
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