Son Dakika Haberleri: Arnavutluk'ta yaklaşık 70 yıl sonra ilk hafızlık töreni
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Arnavutluk'ta yaklaşık 70 yıl sonra ilk hafızlık töreni

1 saat önce

Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra şehrinde ülkenin komünizmle yönetildiği dönemden bu yana ilk defa hafızlık töreni düzenlendi.

Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra şehrinde ülkenin komünizmle yönetildiği dönemden bu yana ilk defa hafızlık töreni düzenlendi.

Arnavutluk'ta yaklaşık 70 yıl sonra ilk hafızlık töreni

Arnavutluk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:05 Kaynak: AA
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