Arnavutluk'ta yaklaşık 70 yıl sonra ilk hafızlık töreni
1 saat önce
Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra şehrinde ülkenin komünizmle yönetildiği dönemden bu yana ilk defa hafızlık töreni düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:05 Kaynak: AA
Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra şehrinde ülkenin komünizmle yönetildiği dönemden bu yana ilk defa hafızlık töreni düzenlendi.
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