Arnavutluk'ta yasa dışı bahis operasyonunda 115 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Arnavutluk'un farklı şehirlerinde dün gece düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 115 kişi gözaltına alındı.

Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü Ardi Veliu, başkent Tiran'da düzenlediği basın toplantısında, "Oyunların Kaderi" adı verilen polis operasyonunda 115 kişinin suçüstü yakalandığını söyledi.

Yasa dışı bahis faaliyetlerini tespit etmek ve önlemek amacıyla 7 ay süren soruşturmanın ardından polisin farklı şehirlerde büyük bir operasyon yaptığını aktaran Veliu, "Tiran, Dıraç, Elbasan, Fier, Berat, Korça, Leç ve İşkodra'da suç faaliyetlerine rastlandı. Tiran ve diğer şehirlerde bu suç faaliyetinin işlendiğinden şüphelenilen 486 mekanda incelemeler yapıldı." dedi.

Veliu, olayla ilgili 24 kişinin tutuksuz yargılandığını ve ayrıca 2 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldığını söyledi.

Bu arada, operasyonda yüklü miktarda para, şans oyunları bilgisayarları, silah ve yasa dışı bahis oyunları için kullanılan araç gereçler ele geçirildi.

Arnavutluk, geçen yılın başında şans oyunlarını yasaklayan yasal değişiklikler yapmış, buna göre ülkede yerli veya yabancı şirketlerce gerçekleştirilen spor bahisleri, pist yarışı bahisleri ve "uzaktan elektronik oyunlar" yasaklanmıştı.