Arnavutluk'ta YEE ve TRT'nin düzenlediği "Medya Akademisi"nde sertifikalar dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Arnavutluk'ta YEE ve TRT'nin düzenlediği "Medya Akademisi"nde sertifikalar dağıtıldı

23.06.2022 01:00

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Yunus Emre Enstitüsü ve TRT iş birliğinde üçüncüsü düzenlenen Medya Akademisi'ni tamamlayanlara sertifikalar törenle dağıtıldı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Yunus Emre Enstitüsü ve TRT iş birliğinde üçüncüsü düzenlenen Medya Akademisi'ni tamamlayanlara sertifikalar törenle dağıtıldı.

Törene, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve diğer davetliler katıldı.

Tiran Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Osman Demirbaş, buradaki konuşmasında, Medya Akademisine katılan kişilerin kalitesinin her geçen yıl arttırığını ifade etti.

Demirbaş, "Bugün dünyanın biliyorsunuz en büyük gücü aslında medya. Ama bir taraftan da en sorunlu, en sıkıntısını yaşadığımız kurum da medya. İşte biz de 'güzel insanlar, iyi niyetli insanlar bu sektörde olsun, bu sektörde profesyonelleşsin, bu sektörde çalışsınlar veya bu sektörde olmak isteyenlere nasıl bir katkımız olur' düşüncesiyle böyle bir etkinliği yapmayı düşündük." değerlendirmesinde bulundu.

TRT temsilcisi Ubeydullah Yener de gönderdiği görüntülü mesajında kamu yayıncılığı sorumluluğunun bilinciyle TRT'nin okul olma kültürünü devam ettirebilmeyi ve yenilikçi bir bakış açısıyla bütün bu birikim ve kültürü yurt dışındaki meslektaşlarına aktarmayı bir görev saydıklarını vurguladı.

Yener, "TRT olarak biz 58 yıllık tecrübemizle kendimizi güncel gelişmeler ekseninde sürekli yeniliyor ve hem öğrenme hem de eğitim yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu tür eğitim programları sayesinde hem yurt dışındaki meslektaşlarımızla derin tecrübelerimizi paylaşıyoruz hem de ülkelerimiz arasındaki köprüyü güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Metin Bulut ise "Bizler Tiran'da Türkiye Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü, TİKA ve Maarif Vakfı olarak geniş bir kamu diplomasi ağı içerisinde iş birliği ve belli bir program dahilinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Bu çalışmaların Arnavutluk kamuoyuyla buluşturulmasında medya ve iletişim araçlarının çok büyük öneme sahip olduğuna işaret eden Bulut, "Bizlerin ortak tarih ve kültür birikimiyle iki dost, akraba ve kardeş ülke olduğumuzu biliyoruz. Eğitim ve kültür alanındakş iş birliklerimizi medya organları ve sizlerin çabalarıyla daha rasyonel, daha uzun dönemli iş birliklerine dönüştürmek için bu tür eğitimlerin çok ciddi katkılarda bulunacağını biliyoruz." şeklinde konuştu.

6-17 Haziran tarihlerinde düzenlenen Medya Akademisi'ne, Arnavutluk'taki medya çalışanları ve farklı bölümlerde okuyan öğrenciler olmak üzere yaklaşık 25 kişi katılım sağladı.

Akademia kapsamında, dijital haberler ve sosyal medya gibi farklı konularda TRT eğitmenleri tarafından eğitim verildi.

YORUMLAR
500
Finlandiya Başbakanı Marin, Arnavutluk'ta Finlandiya Başbakanı Marin, Arnavutluk'ta 'Uluslararası Bursa Festivali'nde Musa Eroğlu ve Sevcan Orhan sahne aldı 'Uluslararası Bursa Festivali'nde Musa Eroğlu ve Sevcan Orhan sahne aldı
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutluk'ta YEE ve TRT'nin düzenlediği 'Medya Akademisi'nde sertifikalar dağıtıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:45 Galatasaray, Okan Buruk ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi
00:38 Marmaris'teki yangın henüz kontrol altına alınamadı! Tedbir amaçlı bazı evler tahliye edildi
00:26 Benzine bu kez 25 kuruş indirim geldi
00:19 Merkez Bankası 6. faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler ortak noktada buluştu
23:07 EGM, Marmaris'teki yangınla ilgili paylaşımları mercek altına aldı! "Şahan" detayı dikkat çekti
22:54 Suna Koçal, Ukraynalı mülteci çocuklar ile bir araya gelerek ebru sanatı yaptı
22:43 Fatih Terim'den romantik paylaşım! 40. evlilik yıldönümünde eşine övgü dolu sözler dizdi
21:59 Marmaris'teki yangın sabotaj mı? Bakan Kirişçi, bu ihtimali güçlendiren iki detayı paylaştı
21:49 Marmaris'te çıkan orman yangınıyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi: Gece görüşlü helikopterler 4 Temmuz'da envantere giriyor
20:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman'ın görüşmesi bitti! 2 saat süren toplantı sonrası ortak bildiri yayınlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 01:42:18. #1.12#
SON DAKİKA: Arnavutluk'ta YEE ve TRT'nin düzenlediği "Medya Akademisi"nde sertifikalar dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement