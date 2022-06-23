Arnavutluk'ta YEE ve TRT'nin düzenlediği "Medya Akademisi"nde sertifikalar dağıtıldı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Yunus Emre Enstitüsü ve TRT iş birliğinde üçüncüsü düzenlenen Medya Akademisi'ni tamamlayanlara sertifikalar törenle dağıtıldı.

Törene, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve diğer davetliler katıldı.

Tiran Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Osman Demirbaş, buradaki konuşmasında, Medya Akademisine katılan kişilerin kalitesinin her geçen yıl arttırığını ifade etti.

Demirbaş, "Bugün dünyanın biliyorsunuz en büyük gücü aslında medya. Ama bir taraftan da en sorunlu, en sıkıntısını yaşadığımız kurum da medya. İşte biz de 'güzel insanlar, iyi niyetli insanlar bu sektörde olsun, bu sektörde profesyonelleşsin, bu sektörde çalışsınlar veya bu sektörde olmak isteyenlere nasıl bir katkımız olur' düşüncesiyle böyle bir etkinliği yapmayı düşündük." değerlendirmesinde bulundu.

TRT temsilcisi Ubeydullah Yener de gönderdiği görüntülü mesajında kamu yayıncılığı sorumluluğunun bilinciyle TRT'nin okul olma kültürünü devam ettirebilmeyi ve yenilikçi bir bakış açısıyla bütün bu birikim ve kültürü yurt dışındaki meslektaşlarına aktarmayı bir görev saydıklarını vurguladı.

Yener, "TRT olarak biz 58 yıllık tecrübemizle kendimizi güncel gelişmeler ekseninde sürekli yeniliyor ve hem öğrenme hem de eğitim yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu tür eğitim programları sayesinde hem yurt dışındaki meslektaşlarımızla derin tecrübelerimizi paylaşıyoruz hem de ülkelerimiz arasındaki köprüyü güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Metin Bulut ise "Bizler Tiran'da Türkiye Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü, TİKA ve Maarif Vakfı olarak geniş bir kamu diplomasi ağı içerisinde iş birliği ve belli bir program dahilinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Bu çalışmaların Arnavutluk kamuoyuyla buluşturulmasında medya ve iletişim araçlarının çok büyük öneme sahip olduğuna işaret eden Bulut, "Bizlerin ortak tarih ve kültür birikimiyle iki dost, akraba ve kardeş ülke olduğumuzu biliyoruz. Eğitim ve kültür alanındakş iş birliklerimizi medya organları ve sizlerin çabalarıyla daha rasyonel, daha uzun dönemli iş birliklerine dönüştürmek için bu tür eğitimlerin çok ciddi katkılarda bulunacağını biliyoruz." şeklinde konuştu.

6-17 Haziran tarihlerinde düzenlenen Medya Akademisi'ne, Arnavutluk'taki medya çalışanları ve farklı bölümlerde okuyan öğrenciler olmak üzere yaklaşık 25 kişi katılım sağladı.

Akademia kapsamında, dijital haberler ve sosyal medya gibi farklı konularda TRT eğitmenleri tarafından eğitim verildi.