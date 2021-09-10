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Arnavutluk'ta yeni Meclis Başkanı Lindita Nikolla olduAna muhalefet vekilleri oy pusulalarını yırttı, pusulaları yerden Başbakan Rama topladı - Son Dakika

Arnavutluk'ta yeni Meclis Başkanı Lindita Nikolla olduAna muhalefet vekilleri oy pusulalarını yırttı, pusulaları yerden Başbakan Rama topladı

10.09.2021 21:08

- Arnavutluk'ta yeni Meclis Başkanı Lindita Nikolla oldu Ana muhalefet vekilleri oy pusulalarını yırttı, pusulaları yerden Başbakan Rama topladı Arnavutluk'ta Lindita Nikolla, 140 milletvekilinin bulunduğu mecliste 79 kabul oyu alarak yeni Meclis Başkanı oldu.

- Arnavutluk'ta yeni Meclis Başkanı Lindita Nikolla oldu

Ana muhalefet vekilleri oy pusulalarını yırttı, pusulaları yerden Başbakan Rama topladı

TİRAN - Arnavutluk'ta Lindita Nikolla, 140 milletvekilinin bulunduğu mecliste 79 kabul oyu alarak yeni Meclis Başkanı oldu. Ana muhalefet partisi Demokrat Parti'nin vekilleri oy pusulalarını yırtarak seçime katılmazken, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama pusulaları yerden topladı.

Arnavutluk'ta yeni Meclis Başkanı ve 25 Nisan genel seçimleri sonucunda mecliste yer alacak 140 milletvekili belli oldu. Meclisin en yaşlı milletvekili Luljeta Bozo başkanlığında öğleden önce ve sonra mecliste iki oturum düzenlenirken, oturumların ardından oylamaya geçildi. Mevzuata göre 140 milletvekilinin bulunduğu mecliste başkan seçilmek için 71 kabul oyu alınması yeterliyken, öğleden sonra düzenlenen ikinci meclis oturumunda yapılan oylamada 4 ret ve 79 kabul oyu alan Lindita Nikolla oy çokluğuyla yeni Meclis Başkanı seçildi. Milletvekili Yetkilerini Doğrulama Komisyonu'nun onayı üzerine 140 milletvekilinin yemin töreni de gerçekleştirildi.

Ana muhalefet vekilleri oy pusulalarını yırttı

Ana muhalefet partisi Demokrat Parti milletvekilleri seçime katılmak yerine oy pusulalarını yırtarken, Sosyalist Entegrasyon Hareketi Partisi Başkanı Monika Kryemadhi ise DP'den farklı olarak oylamaya katıldı. DP lideri Lulzim Basha da oy pusulasını yırtarken, Başbakan Edi Rama'nın yırtık pusulaları yerden topladığı görüntüler gündeme damga vurdu. Nikolla'nın yeni Meclis Başkanı olarak konuşma yapması sırasında da muhalefet vekilleri toplantı salonunu terk etti. Oylama sürecinin tamamlanmasından sonra oy pusulaları Meclis Seçim Komisyonu tarafından sayıldı. Sonuç olarak oylamaya 137 vekilin katıldığı, oylamaya muhalefetten eski siyasetçilerden 3 ismin katılmadığı, LSI'yı temsil eden 4 milletvekilinin ise ret oyu verdiği belirlendi.

8 meclis komisyonunun başındaki isimler de belirlendi

İlk oturumda Sosyalist Parti ve Demokrat Parti, önümüzdeki 4 yıl boyunca 8 meclis komisyonunun başında olacak isimleri belirledi. Bu 8 komisyonun başına 5'i Sosyalist Parti, 3'ü de Demokrat Parti'den olmak üzere başkanlar getirildi. Yeni yasama döneminde meclisteki milletvekili sayısına göre partilerin temsili ise şu şekilde olacak:

"Sosyalist Parti 74 milletvekili, Demokrat Parti ve Değişim İttifakı Koalisyonu 59 milletvekili, LSI 4 milletvekili, Sosyalist Demokrat Partisi 3 milletvekili."

İhraç kararının DP'yi nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor

Bugünü farklı kılan ve yaklaşık 30 yıldan bu yana süren devrin kapanışına neden olan ise Demokrat Parti Lideri Lulzim Basha'nın Demokrat Parti kurucusu ve eski Başbakan Sali Berisha'yı Demokrat Parti Meclis Grubu'ndan ihraç etmesi oldu. Dün alınan ihraç kararından sonra parti içinde ne gibi değişikliklerin meydana geleceği henüz bilinmezken, söz konusu kararın partinin simge ismi Berisha'nın ABD tarafından istenmeyen kişi (persona non grata) ilan edilmesi ve ABD Tiran Büyükelçiliği'nin de ısrarla partiden ihracını talep etmesinin ardından alındığı parti yönetimi tarafından beyan edildi.

Diğer yandan Başbakan Edi Rama birkaç gün önce düzenlenen Sosyalist Parti Ansamblesi'nde partide köklü değişiklere imza atmıştı. Başbakan Yardımcılığı görevine halen İnşaat Bakanı olarak görev yapan Arben Ahmetaj, Sosyalist Parti Sekreterliği görevcine ise daha önce önemli görevlerde bulunan Damian Gjiknuri atandı. Kabinede yapılan en önemli değişiklik ise var olan kadın bakanların dışında listeye daha fazla kadın bakan eklenmesi olurken, böylece kabinedeki kadın bakan sayısı 14'e yükseldi.

Arnavutluk'ta yeni Meclis Başkanı Lindita Nikolla olduAna muhalefet vekilleri oy pusulalarını yırttı, pusulaları yerden Başbakan Rama topladı
Arnavutluk'ta yeni Meclis Başkanı Lindita Nikolla olduAna muhalefet vekilleri oy pusulalarını yırttı, pusulaları yerden Başbakan Rama topladı
Arnavutluk'ta yeni Meclis Başkanı Lindita Nikolla olduAna muhalefet vekilleri oy pusulalarını yırttı, pusulaları yerden Başbakan Rama topladı
Arnavutluk'ta yeni Meclis Başkanı Lindita Nikolla olduAna muhalefet vekilleri oy pusulalarını yırttı, pusulaları yerden Başbakan Rama topladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Arnavutluk'ta yeni Meclis Başkanı Lindita Nikolla olduAna muhalefet vekilleri oy pusulalarını yırttı, pusulaları yerden Başbakan Rama topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutluk'ta yeni Meclis Başkanı Lindita Nikolla olduAna muhalefet vekilleri oy pusulalarını yırttı, pusulaları yerden Başbakan Rama topladı - Son Dakika
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