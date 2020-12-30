Arnavutluk'taki barajdan Türk bayrağının indirilmesini isteyen bir kişiye 2 yıl hapis cezası - Son Dakika

Arnavutluk'taki barajdan Türk bayrağının indirilmesini isteyen bir kişiye 2 yıl hapis cezası

30.12.2020 17:39
Arnavutluk'taki barajdan Türk bayrağının indirilmesini isteyen bir kişiye 2 yıl hapis cezası, System.String[]

Arnavutluk'un Leş şehrindeki yetkili mahkeme, 2017 yılında Qafe Molle Barajı'nda asılan Türk bayrağının indirilmesi için yapılan protestoyu kışkırtmak suçundan bir kişiye 2 yıl hapis cezası verdi.

Arnavutluk'un Leş şehrindeki yetkili mahkeme, 2017 yılında Qafe Molle Barajı'nda asılan Türk bayrağının indirilmesi için yapılan protestoyu kışkırtmak suçundan bir kişiye 2 yıl hapis cezası verdi.

Mahkemenin gerekçeli kararında, Arnavutluk vatandaşı Lon Mollaj'ın, ülkedeki Ceza Kanunu'nun 265. Maddesi'ne göre "nefret veya kışkırtmaya teşvik etmek" suçundan ceza aldığı bildirildi.

Mollaj'ın 15 gün içinde İşkodra'daki Temyiz Mahkemesi'ne itiraz başvurusu yapma hakkı olduğu da kaydedildi.

Bu arada, Arnavutluk'ta olmadığı kaydedilen Mollaj, duruşmaya katılmadı.

Olay

Arnavutluk'un kuzeydoğusundaki Leş şehrine bağlı Mirdita beldesinde 31 Aralık 2017 tarihinde yaşanan olayda, bir grup Qafe Molle Barajı'na Türk bayrağı asılmasına karşı çıkmıştı.

Türk bayrağının asıldığı barajın yakınlarında toplanan protestocular, Türk şirketi Ayen Enerji yetkililerinden bayrağın indirilmesini talep etmişti.

Ceza, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arnavutluk'taki barajdan Türk bayrağının indirilmesini isteyen bir kişiye 2 yıl hapis cezası - Son Dakika


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