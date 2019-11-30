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Arnavutluk'taki deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı
6 saat önce
Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen ve merkez üssü Dıraç şehrine 15 kilometre mesafede bulunan 6,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:38 Kaynak: AA
Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen ve merkez üssü Dıraç şehrine 15 kilometre mesafede bulunan 6,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye çıktı. Deprem anı Tiran'daki Nord Park Oteli'nin güvenlik kameralarına yansıdı. Videoda otelin lobisinde oturan vatandaşların deprem anında panikle dışarı çıkmaları görülüyor.
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