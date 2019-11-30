Son Dakika Haberleri: Arnavutluk'taki deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı
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Arnavutluk'taki deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı

6 saat önce

Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen ve merkez üssü Dıraç şehrine 15 kilometre mesafede bulunan 6,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye çıktı.

Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen ve merkez üssü Dıraç şehrine 15 kilometre mesafede bulunan 6,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye çıktı. Deprem anı Tiran'daki Nord Park Oteli'nin güvenlik kameralarına yansıdı. Videoda otelin lobisinde oturan vatandaşların deprem anında panikle dışarı çıkmaları görülüyor.

Arnavutluk'taki deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı

Arnavutluk, Deprem, Tiran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:38 Kaynak: AA
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