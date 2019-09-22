Arnavutluk'taki depremde 132 kişi yaralandı
1 saat önce
Arnavutluk'ta dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde 132 kişi yaralanırken, ülke genelinde yüzlerce binada hasar oluştuğu bildirildi.
Arnavutluk'ta dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde 132 kişi yaralanırken, ülke genelinde yüzlerce binada hasar oluştuğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 05:25
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