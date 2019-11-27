Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 26'ya yükseldi

Arnavutluk'ta meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.



Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın 30 kilometre kuzeybatısında dün sabaha karşı meydana gelen şiddetli deprem nedeniyle ölü sayısı 26'ya yükseldi. Gece boyunca arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürdü. Bir gecede ölü sayısının 26'ya yükseldiği açıklandı. Deprem sonucu 600'den fazla kişinin yaralandığını belirten Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhacka, "Yaklaşık 600 kişi yaralandı ve tedavisi yapıldı" ifadelerini kullandı. Artçı depremlerinde sürdüğü belirtildi.



Altı katlı yıkılan bir binanın altında kalan 30 yaşındaki bir kadının enkaz altından sağ çıkarıldığı belirtilirken polis, 2 saat sonra 8 yaşındaki kızının cesedine ulaştıklarını açıkladı. - TİRAN