Son Dakika Haberleri: Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 39'a yükseldi - DIRAÇ
Son Dakika Güncel Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 39'a yükseldi - DIRAÇ - Son Dakika

Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 39'a yükseldi - DIRAÇ

6 saat önce

Arnavutluk'da merkez üssü Dıraç şehrine 15 kilometre mesafede bulunan 6,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi.

Arnavutluk'da merkez üssü Dıraç şehrine 15 kilometre mesafede bulunan 6,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi.

Bölgede başta Türk arama kurtarma ekipleri olmak üzere farklı ülkelerden gelen ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmaları sürdürüyor.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, depremde ölenlerin sayısının 39'a çıktığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı da 8'i ağır 658 kişinin yaralandığını duyurdu.

Bakanlar Kurulu kararıyla, deprem nedeniyle başkent Tiran ve Dıraç'ta 30 günü geçmeyecek süreyle doğal afet durumu ilan edildi.

Öte yandan Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (IGJEUM) yapılan açıklamada, dün merkez üssü Adriyatik Denizi olan 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği bildirildi.

IGJEUM ayrıca, 26 Kasım'da saat 03.55'te meydana gelen ana depremin ardından en büyüğü 5 olan 524 artçı sarsıntının meydana geldiği bilgisini paylaştı.

Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 39'a yükseldi - DIRAÇ

Arnavutluk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:52 Kaynak: AA
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