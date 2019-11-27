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Arnavutluk'taki depremde yaralanan Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

6 saat önce

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde yaralanan Türk vatandaşı, ambulans uçakla İzmir'e getirilerek tedavi altına alındı.

Arnavutluk'taki depremde yaralanan Türk vatandaşı İzmir'e getirildi, System.String[]

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde yaralanan Türk vatandaşı, ambulans uçakla İzmir'e getirilerek tedavi altına alındı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem sonrası belinde zedelenme oluşan 42 yaşındaki 2 çocuk babası Cüneyt Kılınçpınar, Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle ambulans uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirildi. Kılınçpınar, tedavisi için buradan sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Cüneyt Kılınçpınar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, meydana gelen depremde en son belirlemelere göre 20 kişinin öldüğü, 150'den fazla kişinin ise yaralı durumda olduğu öğrenildi.

(Mustafa İç/İHA)

Arnavutluk, Tiran, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:55 Kaynak: İHA
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