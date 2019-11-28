Arnavutluk'taki depremden yaralı kurtulan Türk vatandaşı ameliyat edildi

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde yaralanarak ambulans uçakla İzmir'e getirilen Cüneyt Kılınçpınar, tedavi gördüğü hastanede ameliyat edildi.

Ebru Kılınçpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin iş nedeniyle Arnavutluk'a gittiğini ve depreme yakalandığını söyledi. Eşinin ülkesine getirilmesi için Türkiye'nin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu anlatan Kılınçpınar, "Sağlık Bakanlığımız eşimin tedavisinin Türkiye'de yapılması için onu ambulans uçakla Türkiye'ye getirdi. Tedavisine Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başlandı." dedi.

Eşinin sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini dile getiren Kılınçpınar, şöyle devam etti:

"Doktorlar yaptıkları kontrollerde eşimin omurgasının kırık olduğunu belirledi. Dün, 4 saat süren bir ameliyatla omurgasında kırık olan yerlere implant takıldı. Doktorlarımız ameliyatın çok başarılı geçtiğini söyledi. Ayağa kalkıp yürümeye başladı. Çok ağrıları olduğu için fizik tedavi görmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve hastane yönetimi bizimle çok ilgileniyor. Onlara çok teşekkür ederim."

Arnavutluk'ta yaşanan depremde kaldığı otelde yaralanan 42 yaşındaki 2 çocuk babası Cüneyt Kılınçpınar, Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle ambulans uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirilmişti.