Arnavutluk'taki depremzede çocuklar için yardım konseri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arnavutluk'taki depremzede çocuklar için yardım konseri - Son Dakika

Arnavutluk'taki depremzede çocuklar için yardım konseri

6 saat önce

İstanbul'da geliri Arnavutluk'taki depremzede çocuklara bağışlanmak üzere Sveti Stefan Kilisesinde "Oda Müziği" konseri verildi.

Arnavutluk'taki depremzede çocuklar için yardım konseri, System.String[]

İstanbul'da geliri Arnavutluk'taki depremzede çocuklara bağışlanmak üzere Sveti Stefan Kilisesinde "Oda Müziği" konseri verildi.

Yaratıcı Çocuklar Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan İstanbul Başkonsolosluğu ve Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, keman virtüözü Cihat Aşkın'ın Arnavutluk'ta vereceği konserin yaşanan deprem nedeniyle ertelenmesi sonrası sanatçının talebi üzerine depremzede çocuklar için yardım konseri gerçekleştirildi.

Kemanda Dilara Yıldırım ve Fikret Diril, viyolonselde Beliz Güney'in sahne aldığı konsere, Nijerya Kraliçesi Zaynab Otiti Obanor, Bulgaristan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Angel Angelov, Bulgaristan Cumhuriyeti Başkonsolosluğu Birinci Sekreteri Nikolay Dimitrov, Bulgar Ortodoks Kiliseler Yönetim Kurulu Kiryako Liaze, Yaratıcı Çocuklar Derneği Yürütme Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, Yaratıcı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Didem Çapa ve Ebru Sanver katıldı.

Bulgaristan, Arnavutluk, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yaralı kargayı evinde besleyen kadına bin 294 lira ceza
Bisiklet Yolları Yönetmeliği: Yeni yapılacak imar planlarında ayrılmış bisiklet yolları zorunlu İstanbul Havalimanı'nda 1,7 ton uyuşturucu yakalandı İmamoğlu, "Otur işine bak" diyen Erdoğan'a yanıt verdi: En iyisini 16 milyon bilir

Son Dakika Haberleri
19:10 NATO'nun 70. yıl kutlamalarında Stoltenberg çalışanlara yemek servis etti - Son Dakika
19:10 Gençlerle huzurevi sakinleri "Mektubunuz var" projesinde buluştu - Son Dakika
19:09 HDP mitingine saldırı davasında 3 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
19:08 Tepki gören görüntülerin çekildiği bakım evi hakkında soruşturma - Son Dakika
19:06 Sibel Köse'yi bacağından eden eşe, 2 suçtan 10 ay hapis - Son Dakika
18:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj - Son Dakika
18:05 Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 19:14:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arnavutluk'taki depremzede çocuklar için yardım konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]