Trakya Üniversitesinde, geliri Arnavutluk'taki depremzedelere bağışlanmak amacıyla senfoni konseri düzenlendi.

"Arnavutluk için el ele" sloganıyla Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası tarafından düzenlenen yardım konseri, şef Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer yönetiminde üniversitenin Devlet Konservatuvarı'nda verildi.

Sanatseverlerin ilgi gösterdiği ve tüm biletlerin satıldığı konserden elde edilen gelir, Arnavutluk'ta geçen yıl kasım ayında meydana gelen depremden etkilenenlere bağışlanacak.

Konserde, Türk ve Batı müziğinden eserler icra edilirken, Arnavut Gaydası eseri de orkestra tarafından seslendirildi. Müziğin ritmine ayak uyduran izleyiciler de zaman zaman çalınan parçalara alkışlarıyla eşlik etti.

Konsere, Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Arnavutluk İstanbul Başkonsolosu Blerta Kadzadej, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, akademisyen ve sanatseverler katıldı.

"Onlar üzülünce biz de üzülüyoruz"

Rektör Tabakoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Arnavutluk'taki depremzedelere destek olabilmek adına çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Trakya Üniversitesinin Balkan coğrafyasında olan her olayla yakından ilgilendiğini dile getiren Tabakoğlu, şöyle konuştu:

"Deprem dolayısıyla evleri yıkılan kardeşlerimiz oldu. Havanın soğuk olduğu bugünlerde çadırda kalıyorlar. Onlar üşüyünce biz de üşüyoruz. Onlar üzülünce biz de üzülüyoruz. Hem bir farkındalık oluşturmak hem de destek olmak için çaba sarf ediyoruz. Geçen hafta kermes düzenlemiştik. Bu akşam da konser düzenliyoruz. Hem kermese hem de konsere çok güzel bir ilgi var. Herkese çok teşekkür ediyorum."

Rektör Yardımcısı ve şef Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer de anlamlı bir proje için sahneye çıktıklarını belirterek, "Böyle bir yardım konserinde sahne almak bizim için büyük bir şeref. Destek verenlere teşekkür ediyorum." dedi.