Arnavutluk'ta temyiz mahkemesi, Thodex'in kurucusu Özer'in tutukluluk kararını onayladı - Son Dakika
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Arnavutluk'ta temyiz mahkemesi, Thodex'in kurucusu Özer'in tutukluluk kararını onayladı

20.09.2022 19:04

Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in tutukluluğunun devamı kararını onayladı.

Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in tutukluluğunun devamı kararını onayladı.

Dıraç Temyiz Mahkemesinde bugün, Elbasan Asliye Mahkemesinin Özer hakkında verdiği tutukluluğun devamı kararı görüşüldü.

Özer'in avukatları, Elbasan Asliye Mahkemesinin 2 Eylül'de aldığı Özer'in tutukluluğunun devamı kararına itiraz etti.

Duruşmanın ardından Dıraç Temyiz Mahkemesi, Özer'in tutukluluğunun devamına hükmetti.

Hakim Floryan Kalaya, bu kararın 45 gün içerisinde Yargıtaya iletilebileceğini ifade etti.

Kırmızı bültenle aranan Özer 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesi 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermişti.

Bu karar 14 Eylül'de Özer'in avukatları tarafından temyize götürülmüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 19 Eylül'de Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Özer'in iadesi konusu ele alınmıştı.

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Arnavutluk'ta temyiz mahkemesi, Thodex'in kurucusu Özer'in tutukluluk kararını onayladı Arnavutluk'ta temyiz mahkemesi, Thodex'in kurucusu Özer'in tutukluluk kararını onayladı Bakan Bozdağ, Thodex kurucusunun iadesi için Arnavut mevkidaşı ile görüştü Bakan Bozdağ, Thodex kurucusunun iadesi için Arnavut mevkidaşı ile görüştü
Kaynak: AA

Faruk Fatih Özer, Thodex, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutluk'ta temyiz mahkemesi, Thodex'in kurucusu Özer'in tutukluluk kararını onayladı - Son Dakika

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