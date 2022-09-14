Arnavutluk'ta yakalanan Thodex'in kurucusu Özer hakkındaki tutukluluk kararı temyize gitti - Son Dakika
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Arnavutluk'ta yakalanan Thodex'in kurucusu Özer hakkındaki tutukluluk kararı temyize gitti

14.09.2022 16:24
Arnavutluk'ta yakalanan Thodex'in kurucusu Özer hakkındaki tutukluluk kararı temyize gitti

Arnavutluk'taki Elbasan Asliye Mahkemesinin kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında verdiği tutukluluğun devamı kararı, temyiz mahkemesine gönderildi.

Arnavutluk'taki Elbasan Asliye Mahkemesinin kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında verdiği tutukluluğun devamı kararı, temyiz mahkemesine gönderildi.

Arnavutluk'ta 30 Ağustos'ta yakalanan ve 2 Eylül'de tutukluluğunun devamına hükmedilen Özer hakkındaki karar temyize götürüldü.

Dıraç Temyiz Mahkemesi yetkilileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elbasan Asliye Mahkemesinin kararının yeniden gözden geçirileceği oturumun 20 Eylül'de yapılacağını bildirdi.

Özer'in avukatları, Elbasan Asliye Mahkemesinin kararına karşı çıkarak, kararı temyiz mahkemesine götüreceklerini ifade etmişti.

Kırmızı bültenle aranan Özer 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Faruk Fatih Özer, Thodex, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutluk'ta yakalanan Thodex'in kurucusu Özer hakkındaki tutukluluk kararı temyize gitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutluk'ta yakalanan Thodex'in kurucusu Özer hakkındaki tutukluluk kararı temyize gitti - Son Dakika
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