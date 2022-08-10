İsrail ve İran Büyükelçilikleri arasında, "Bosna Hersek'te seçim yasası reformu" tartışması - Son Dakika
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İsrail ve İran Büyükelçilikleri arasında, "Bosna Hersek'te seçim yasası reformu" tartışması

10.08.2022 19:35
İsrail ve İran Büyükelçilikleri arasında, "Bosna Hersek'te seçim yasası reformu" tartışması

Arnavutluk'taki İsrail Büyükelçiliğinin Bosna Hersek'te seçim yasasında Hırvatlar lehine değişiklik yapılması gerektiğini açıklaması, İran'ın Saraybosna Büyükelçiliği ile İsrail'in Zagreb Büyükelçiliği arasında tartışmaya sebep oldu.

Arnavutluk'taki İsrail Büyükelçiliğinin Bosna Hersek'te seçim yasasında Hırvatlar lehine değişiklik yapılması gerektiğini açıklaması, İran'ın Saraybosna Büyükelçiliği ile İsrail'in Zagreb Büyükelçiliği arasında tartışmaya sebep oldu.

Arnavutluk'taki İsrail Büyükelçiliğinin Bosna Hersek'te "Seçim yasası reformu" hususunda Hırvatlar lehine değişiklik yapılmasına desteğini açıklaması üzerine, İran'ın Saraybosna Büyükelçiliği Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

İran Büyükelçilik hesabından yapılan paylaşımda, "Siyonist apartheid rejimi, Bosna Hersek'in siyasi geleceğine yorum yapacak konumda değil." ifadesine yer verildi.

İsrail'in Zagreb Büyükelçisi Ilan Mor ise buna cevaben, " Tahran'ın katil ve çok tehlikeli molla rejimi herhangi bir konuda yargıda bulunabilecek konumda mı?" paylaşımında bulundu.

Bosna Hersek'ten Arnavutluk'taki İsrail Büyükelçiliğine tepki

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ise Arnavutluk'taki İsrail Büyükelçiliğinin "Seçim yasası reformuna" ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Turkovic, yaptığı açıklamada, "Seçim yasası reformunda Bosna Hersek vatandaşlarının etnik veya dini aidiyet açısından ayrımcılığa tabi tutulması, Bosna Hersek parlamentosundaki partilerin çoğunluğu tarafından tereddütsüz bir şekilde reddedilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic de İsrail'in bu zamana kadarki tavrının, Bosna Hersek'te eşitliğe destek yönünde olduğunu ve İsrail'e büyükelçilik açılmasına netlik getirilmesi çağrısında bulundu.

Öte yandan, Bosna Hersek basını, İsrail'in tavrında, milliyetçi Hırvat ve Sırp partilerin İsrail'le güçlü ilişkilerinin etkili olduğu iddialarına yer verdi.

Bosna Hersek'te seçim yasası reformu talebi

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması gereği ülkede Boşnak, Hırvat ve Sırp üç kurucu halk bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığının biri Boşnak diğeri Hırvat halkından olmak üzere iki üyesi, ülkenin iki entitesinden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'ndaki vatandaşlar tarafından, üçüncü üye ise Sırp Cumhuriyeti entitesinde yaşayan vatandaşlar tarafından seçiliyor.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Hırvat Üyesi Zeljko Komsic'e karşı kaybeden Hırvat Demokrat Birliği Bosna Hersek (HDZ BIH) lideri Dragan Covic, Komsic'in Bosna HersekFederasyonu'ndaki Boşnakların oylarıyla seçildiğini iddia ederek ülkede yeni bir seçim yasası reformu talebinde bulunmuştu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Avrupa Birliği (AB) delegasyonu eşliğinde başlatılan seçim yasası reformu müzakereleri, Boşnak ve Hırvat partileri arasında uzlaşı sağlanamadığı için sonuç alınamadan sona ermişti.

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Kaynak: AA

Büyükelçilik, Saraybosna, İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ve İran Büyükelçilikleri arasında, 'Bosna Hersek'te seçim yasası reformu' tartışması - Son Dakika

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