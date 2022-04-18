Arnavutluk'taki Kurşunlu Camisi restore edilip açılacağı günü bekliyor - Son Dakika
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Arnavutluk'taki Kurşunlu Camisi restore edilip açılacağı günü bekliyor

18.04.2022 11:50

Arnavutluk'un İşkodra şehrindeki Osmanlı döneminden kalma Kurşunlu Camisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edildikten sonra ibadete açılacak.

Arnavutluk'un İşkodra şehrindeki Osmanlı döneminden kalma Kurşunlu Camisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edildikten sonra ibadete açılacak.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın Ocak 2021'de Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyarette, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Arnavutluk Kültür Bakanı Elva Margariti tarafından imzalanan protokol kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğü desteğiyle restore edilecek camide çalışmalar devam ediyor.

Bölgedeki nehirlere açılan sulama kanallarının meydana getirdiği taşkınlar yüzünden avlusundaki Osmanlı kabirleri haftalarca sular altında kalan camide geniş çaplı çalışma yapılacak.

Mimari bütünlüğünü koruyan fakat taşkınların da etkisiyle giderek metruk hale gelen Kurşunlu Camisi'nin kurşun örtüsü yenilenecek, derz, sıva işleri, minber ve ahşap işleri yapılacak.

İşkodra Kültürel Miras Bölge Müdürü Besara Podgorica, AA muhabirine, projenin, taşkın önleme sisteminin inşası ve restorasyon çalışması olmak üzere iki safhadan oluştuğunu ifade etti.

Kurşunlu Camisi'nin, Arnavutluk genelinde kültürel miras bağlamında tarihi değerlere sahip en önemli eserlerden biri olduğunun altını çizen Podgorica, "Proje, Ulusal Nesnel Miras Konseyi'nden restorasyon noktasında yeşil ışık aldı. Cami avlusu ve çevresi, ışıklandırma sistemi, caminin yeniden dikilmesi, iç ve dış cephenin restorasyonu öngörülüyor." diye konuştu.

İlk safhada, sel ve taşkınlardan caminin korunması amacıyla bir taşkın önleme sisteminin inşa edileceğini anlatan Podgorica, bu çalışmanın Türk ve Arnavut şirketlerce ortaklaşa yapılacağını belirtti.

Şantiyenin altı ay içinde kurulup restorasyon çalışmalarının başlamasını beklediklerini ifade eden Podgorica, restore edildikten sonra bu caminin İşkodra'da bir turizm destinasyonu haline de geleceğini vurguladı.

Buşatlı Mehmet Paşa tarafından 1773-1774'te inşa edilen bu Osmanlı camisi, uzun yıllar ülkenin en büyük camisi olarak hizmet verdi.

Rozava Kalesi'nin aşağı eteklerinde, Drini, Kir ve Boyna nehirlerinin kesiştiği noktada, bugünkü kent merkezinin güneydoğusunda yer alan cami, 1948'de kültürel anıt ilan edildi.

Kurşunlu Camisi, Arnavutluk'taki halen en büyük cami olması ve revaklı harim avlusu olan tek cami örneğini teşkil etmesi açısından diğer camilerden farklı konumlandırılıyor.

Bütünüyle taştan inşa edilmiş olan camide dikkati çeken yapılardan biri de yapıya sonradan eklendiği anlaşılan dikdörtgen planlı ve güneybatı cephesi iki yuvarlak kemer açıklıklı türbesi.

Kurşunlu Camisi, inşa edilişinden bugüne kadar geçen sürede, birtakım yapısal ve mimari değişikliklere uğradı ve çeşitli dönemlerde atıl kaldı.

Arnavutluk'ta dinin resmen yasaklandığı 1967'de minaresi de yıkılan cami, belirli dönemlerde hizmet vermiyordu. Komünizm döneminin sona ermesinin ardından cami, Kasım 1990'da kapılarını tekrar ibadete açtı.

Arnavutluk'taki Kurşunlu Camisi restore edilip açılacağı günü bekliyor
Arnavutluk'taki Kurşunlu Camisi restore edilip açılacağı günü bekliyor
Arnavutluk'taki Kurşunlu Camisi restore edilip açılacağı günü bekliyor
Arnavutluk'taki Kurşunlu Camisi restore edilip açılacağı günü bekliyor

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Vakıflar Genel Müdürlüğü, Edi Rama, Osmanlı, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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