Son Dakika Haberleri: Arnavutluk'taki Türk depremzedeler Ankara'ya getirildi
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Arnavutluk'taki Türk depremzedeler Ankara'ya getirildi

6 saat önce

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremden etkilenen Türk vatandaşları Türkiye'ye getirildi.

Arnavutluk'taki Türk depremzedeler Ankara'ya getirildi, System.String[]

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremden etkilenen Türk vatandaşları Türkiye'ye getirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Arnavutluk'taki Türk depremzedelerin, AFAD'ın koordinasyonunda Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir uçakla bölgeden tahliye edilerek Ankara'ya ulaştırıldığı bildirildi.

Paylaşımda, vatandaşlara ve ailelerine bir kez daha geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Arnavutluk, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:46 Kaynak: AA
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