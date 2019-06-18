Son Dakika Haberleri: Arnavutluk'tan gelen üniversite öğrencileri Vali Canalp'i ziyaret etti
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Arnavutluk'tan gelen üniversite öğrencileri Vali Canalp'i ziyaret etti

1 saat önce

Arnavutluk'un İşkodra kentinden stajlarını yapmak için Edirne'ye gelen üniversite öğrencileri Vali Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Arnavutluk'tan gelen üniversite öğrencileri Vali Canalp'i ziyaret etti, System.String[]
Arnavutluk'un İşkodra kentinden stajlarını yapmak için Edirne'ye gelen üniversite öğrencileri Vali Ekrem Canalp'i ziyaret etti.
Vali Canalp, ziyarette daha önce İşkodra kentine gittiğini, insanlarının samimi ve misafirperver olması nedeniyle hiç yabancılık çekmediğini anlattı.
Trakya Üniversitesi'nde staj yapacak öğrencilerinde Edirne'de hiç yabancılık çekmeyeceklerini ifade eden Vali Canalp, "İşkodra da yaşayanlar çok cana yakın insanlardı. Kullandığımız dil farklı bile olsa hiç yabancılık hissetmedim. Ümit ediyorum sizde Edirne'de kendinizi yabancı hissetmezsiniz. Aslında bütün Arnavutlar için Türkiye ikinci vatandır. Orada yaşayanlardan daha fazla Arnavut Türkiye'de yaşamaktadır. Türkiye'de gezerken yüzünüz aşina bir yüz olduğu için sizin Arnavut olduğunuz bile anlaşılmaz" dedi.
Ziyaretin ardından öğrenciler başta Selimiye olmak üzere kentin tarihi ve turistlik alanlarını ziyaret etti.
İşkodra Yunus Emre Enstitüsü, Edirne Valiliği ve Trakya Üniversitesi işbirliği ile Arnavutluk'un İşkodra Üniversitesi'nden gelen öğrenci ve öğretim üyelerinden oluşan 55 kişilik ekip, Trakya Üniversitesinde staj yapacak, akademik etkileşimde bulunacak.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:33 Kaynak: AA
Trakya Bölgesi, Edirne, Arnavutluk, Güncel
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